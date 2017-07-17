Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Ахмат" одержал первую победу в РФПЛ, открыв новую страницу в истории чеченского футбола

Спорт
17 июля, 1:10 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 17, июля. /ТАСС

В честь дебютного матча грозненского клуба под новым названием на стадионе "Ахмат-Арена" состоялось грандиозное шоу, в качестве почетных гостей были приглашены звезды российской эстрады и политики

Поделиться
Материал из 1 страницы
Болельщики "Ахмата"

Болельщики "Ахмата"

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 17 июля. /ТАСС/. Знаковый футбольный матч, в котором сошлись клубы "Ахмат" и "Амкар", завершился в воскресенье в Грозном победой чеченской команды со счетом 1:0. Первую официальную игру клуба после переименования посетило около 30 тысяч человек, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Исторический день

В честь дебютного матча грозненского клуба под новым названием на стадионе "Ахмат-Арена" состоялось грандиозное шоу. В качестве почетных гостей были приглашены звезды российской эстрады, политики, а также бывший нападающий сборной Бразилии Роналдиньо. Гимн клуба "Ахмат" исполнил Николай Басков.

"Мне выпала честь исполнить гимн спортивного клуба "Ахмат". Я считаю, что после переименования команды мотивации у игроков будет больше, чем раньше. Под новым именем клуб добьется больших побед", - сказал журналистам Басков.

В официальной презентации нового логотипа грозненского клуба принял участие глава Чечни Рамзан Кадыров и министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Логотип клуба представляет собой зелено-серебристый футбольный мяч на зеленом поле, обрамленный национальным чеченским орнаментом.

"Сегодня мы являемся участниками большого исторического события в футбольной жизни Чеченской Республики и России. На арену российского футбола выходит команда с новым именем "Ахмат". Присвоение этого имени связано с обращением многих и многих тысяч болельщиков из разных уголков мира, которые призывали дать команде имя нашего национального лидера, выдающегося государственного деятеля, первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", - сказал Рамзан Кадыров.

Ожидания болельщиков

Футбольная команда из Грозного неизменно выступает в высшем дивизионе чемпионата страны с 2008 года. Мовсар Хириханов не пропустил практически ни одной игры клуба. В воскресенье на стадион он пришел с сыном, который, несмотря на свой юный возраст, уже является ярым болельщиком.

"Честно говоря, знал, что будет масштабное мероприятие и сначала думал смотреть дома, но мой пятилетний сын заставил прийти на стадион. Новый тренер, новое название, все эти преобразования, я уверен, скажутся положительно. Как и все болельщики, надеемся и верим в нашу команду", - отметил Мовсар Хириханов.

Рамзан Кадыров в эфире телеканала "Наш футбол" выразил уверенность, что грозненский клуб непременно попадет в еврокубки. "На нас периодически надвигаются тучи, над нашими играми бывают и грозы, и град, но все равно грозненская команда показала себя достойно. Если будет объективное отношение к команде, мы обязательно попадем в еврокубки", - сказал Кадыров.

Первая победа

"Ахмат" одержал победу над пермским "Амкаром" со счетом 1:0. Гол на 39-й минуте встречи забил Леонардо Лима. Данный гол стал для 18-летнего бразильца дебютным в составе грозненской команды.

В следующем туре "Ахмат" 23 июля сыграет в гостях с "Ростовом", двумя днями ранее "Амкар" проведет гостевую встречу с махачкалинским "Анжи".

Ранее "Ахмат" носил название "Терек", однако в июне было принято решение о переименовании клуба. Встреча с "Амкаром" стала первым официальным матчем для грозненской команды под новым названием. Также данный матч стал первой официальной встречей для Олега Кононова в ранге главного тренера "Ахмата".

Грозненский клуб был основан в 1946 году под названием "Динамо". Позднее команда неоднократно меняла название, прежде чем в 1958 году получить наименование "Терек". Клуб единожды участвовал в еврокубках - по итогам сезона-2004 грозненцы получили право сыграть в Кубке УЕФА после победы в Кубке России. Однако в первом круге еврокубка российская команда уступила по сумме двух матчей швейцарскому "Базелю" и выбыла из турнира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Роджер Федерер
16
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
10
Свыше шести тысяч человек приняли участие в Ночном забеге по улицам Москвы
7
Россиянки Макарова и Веснина впервые выиграли Уимблдон в парном разряде
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер режиссер "Ночи живых мертвецов" Джордж Ромеро
2
В двух аэропортах Москвы задержаны 30 авиарейсов
3
Haaretz: Израиль категорически против достигнутого РФ и США перемирия на юге Сирии
4
Цискаридзе считает, что в современном театре "должны быть нормы приличия"
5
Джоди Уиттакер станет первой женщиной в главной роли сериала "Доктор Кто"
6
В Новосибирске открыли памятник Николаю II и цесаревичу Алексею
7
"Мотор Сич" нашла рынки сбыта двигателей взамен российского
Темы дня
Реклама