"Ахмат" одержал первую победу в РФПЛ, открыв новую страницу в истории чеченского футбола

ГРОЗНЫЙ, 17 июля. /ТАСС/. Знаковый футбольный матч, в котором сошлись клубы "Ахмат" и "Амкар", завершился в воскресенье в Грозном победой чеченской команды со счетом 1:0. Первую официальную игру клуба после переименования посетило около 30 тысяч человек, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Исторический день

В честь дебютного матча грозненского клуба под новым названием на стадионе "Ахмат-Арена" состоялось грандиозное шоу. В качестве почетных гостей были приглашены звезды российской эстрады, политики, а также бывший нападающий сборной Бразилии Роналдиньо. Гимн клуба "Ахмат" исполнил Николай Басков.

"Мне выпала честь исполнить гимн спортивного клуба "Ахмат". Я считаю, что после переименования команды мотивации у игроков будет больше, чем раньше. Под новым именем клуб добьется больших побед", - сказал журналистам Басков.

В официальной презентации нового логотипа грозненского клуба принял участие глава Чечни Рамзан Кадыров и министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Логотип клуба представляет собой зелено-серебристый футбольный мяч на зеленом поле, обрамленный национальным чеченским орнаментом.

"Сегодня мы являемся участниками большого исторического события в футбольной жизни Чеченской Республики и России. На арену российского футбола выходит команда с новым именем "Ахмат". Присвоение этого имени связано с обращением многих и многих тысяч болельщиков из разных уголков мира, которые призывали дать команде имя нашего национального лидера, выдающегося государственного деятеля, первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", - сказал Рамзан Кадыров.

Ожидания болельщиков

Футбольная команда из Грозного неизменно выступает в высшем дивизионе чемпионата страны с 2008 года. Мовсар Хириханов не пропустил практически ни одной игры клуба. В воскресенье на стадион он пришел с сыном, который, несмотря на свой юный возраст, уже является ярым болельщиком.

"Честно говоря, знал, что будет масштабное мероприятие и сначала думал смотреть дома, но мой пятилетний сын заставил прийти на стадион. Новый тренер, новое название, все эти преобразования, я уверен, скажутся положительно. Как и все болельщики, надеемся и верим в нашу команду", - отметил Мовсар Хириханов.

Рамзан Кадыров в эфире телеканала "Наш футбол" выразил уверенность, что грозненский клуб непременно попадет в еврокубки. "На нас периодически надвигаются тучи, над нашими играми бывают и грозы, и град, но все равно грозненская команда показала себя достойно. Если будет объективное отношение к команде, мы обязательно попадем в еврокубки", - сказал Кадыров.

Первая победа

"Ахмат" одержал победу над пермским "Амкаром" со счетом 1:0. Гол на 39-й минуте встречи забил Леонардо Лима. Данный гол стал для 18-летнего бразильца дебютным в составе грозненской команды.

В следующем туре "Ахмат" 23 июля сыграет в гостях с "Ростовом", двумя днями ранее "Амкар" проведет гостевую встречу с махачкалинским "Анжи".

Ранее "Ахмат" носил название "Терек", однако в июне было принято решение о переименовании клуба. Встреча с "Амкаром" стала первым официальным матчем для грозненской команды под новым названием. Также данный матч стал первой официальной встречей для Олега Кононова в ранге главного тренера "Ахмата".

Грозненский клуб был основан в 1946 году под названием "Динамо". Позднее команда неоднократно меняла название, прежде чем в 1958 году получить наименование "Терек". Клуб единожды участвовал в еврокубках - по итогам сезона-2004 грозненцы получили право сыграть в Кубке УЕФА после победы в Кубке России. Однако в первом круге еврокубка российская команда уступила по сумме двух матчей швейцарскому "Базелю" и выбыла из турнира.