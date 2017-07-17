Чешская теннисистка Каролина Плишкова возглавила рейтинг WTA

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ТАСС, 17 июля. Каролина Плишкова из Чехии впервые в карьере возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
Подобного достижения 25-летней спортсменке удалось добиться, несмотря на поражение во втором круге Уимблдона. Ее конкурентки в борьбе за первое место в рейтинге румынка Симона Халеп и немка Ангелик Кербер уступили в 1/4 и 1/8 финала турнира соответственно. Плишкова - первая чешская теннисистка, которая возглавила рейтинг WTA.
Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова - восьмая. Мария Шарапова поднялась на девять позиций, занимая 171-е место.
Рейтинг WTA от 17 июля:
1 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 6855 очков
2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 6670
3 (1). Ангелик Кербер (Германия) - 5975
4 (7). Йоханна Конта (Великобритания) - 5110
5 (15). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4990
6 (5). Элина Свитолина (Украина) - 4935
7 (6). Каролин Возняцки (Дания) - 4780
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) - 4500
9 (11). Винус Уильямс (США) - 4461
10 (10). Агнешка Радваньская (Польша) - 3985...
18 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2160
19 (16). Елена Веснина (Россия) - 2121...
31 (30). Дарья Касаткина (Россия) - 1520...
59 (47). Екатерина Макарова (Россия) - 1025...
65 (66). Наталья Вихлянцева (Россия) - 933...
85 (80). Евгения Родина (Россия) - 712...
92 (75). Екатерина Александрова (Россия) - 669...
171 (180). Мария Шарапова (Россия) - 310.