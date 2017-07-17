Чешская теннисистка Каролина Плишкова возглавила рейтинг WTA

ТАСС, 17 июля. Каролина Плишкова из Чехии впервые в карьере возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Подобного достижения 25-летней спортсменке удалось добиться, несмотря на поражение во втором круге Уимблдона. Ее конкурентки в борьбе за первое место в рейтинге румынка Симона Халеп и немка Ангелик Кербер уступили в 1/4 и 1/8 финала турнира соответственно. Плишкова - первая чешская теннисистка, которая возглавила рейтинг WTA.

Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова - восьмая. Мария Шарапова поднялась на девять позиций, занимая 171-е место.

Рейтинг WTA от 17 июля:

1 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 6855 очков

2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 6670

3 (1). Ангелик Кербер (Германия) - 5975

4 (7). Йоханна Конта (Великобритания) - 5110

5 (15). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4990

6 (5). Элина Свитолина (Украина) - 4935

7 (6). Каролин Возняцки (Дания) - 4780

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) - 4500

9 (11). Винус Уильямс (США) - 4461

10 (10). Агнешка Радваньская (Польша) - 3985...

18 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2160

19 (16). Елена Веснина (Россия) - 2121...

31 (30). Дарья Касаткина (Россия) - 1520...

59 (47). Екатерина Макарова (Россия) - 1025...

65 (66). Наталья Вихлянцева (Россия) - 933...

85 (80). Евгения Родина (Россия) - 712...

92 (75). Екатерина Александрова (Россия) - 669...

171 (180). Мария Шарапова (Россия) - 310.