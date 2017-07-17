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Определились все участники 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ

Спорт
17 июля, 3:04 UTC+3 ТАСС

Четвертьфиналистами турнира стали сборные Мексики, Ямайки, Сальвадора, США, Панамы, Коста-Рики, Канады и Гондураса

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ТАСС, 17 июля. Сборная Сальвадора сыграла вничью с командой Ямайки со счетом 1:1 в матче третьего тура группового этапа Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Турнир проходит в США.

Встреча группы С состоялась в Сан-Антонио. В составе сборной Сальвадора отличился Нельсон Бонилья (15-я минута), за команду Ямайки гол забил Даррен Мэттокс (64 - пенальти).

После этой встречи определились все четвертьфиналисты турнира. Ими стали сборные Мексики, Ямайки, Сальвадора, США, Панамы, Коста-Рики, Канады и Гондураса. Все пары этой стадии плей-офф определятся позднее, когда в заключительном матче группового этапа сыграют команды Мексики и Кюрасао.

Четвертьфиналы запланированы на 19 и 20 июля, полуфиналы - 22 и 23 июля. Финал состоится 26 июля. Победитель турнира получит право оспорить путевку на Кубок конфедераций 2021 года с сильнейшей командой Золотого кубка 2019 года.

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