Победитель Уимблдона швейцарец Роджер Федерер поднялся на третье место в рейтинге АТР

ТАСС, 17 июля. Триумфатор Уимблдона-2017 швейцарец Роджер Федерер поднялся на две позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В обновленном рейтинге, опубликованном на официальном сайте организации, он занимает третье место.

На минувшей неделе 35-летний швейцарец победил на Уимблдоне, записав на свой счет рекордный восьмой титул.

Лидирует по-прежнему британец Энди Маррей, вторым идет испанец Рафаэль Надаль. Самое высокое место среди россиян в рейтинге занимает Карен Хачанов - 33-е. Андрей Рублев поднялся на 21 позицию, занимая 74-е место.

Рейтинг ATP от 17 июля:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) - 7750 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 7465

3 (5). Роджер Федерер (Швейцария) - 6545

4 (4). Новак Джокович (Сербия) - 6325

5 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) - 6140

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) - 5075

7 (8). Доминик Тим (Австрия) - 4030

8 (9). Кэи Нисикори (Япония) - 3740

9 (7). Милош Раонич (Канада) - 3310

10 (11). Григор Димитров (Болгария) - 3160...

33 (34). Карен Хачанов (Россия) - 1249...

49 (49). Даниил Медведев (Россия) - 902...

74 (95). Андрей Рублев (Россия) - 647...

76 (82). Михаил Южный (Россия) - 640...

88 (76). Андрей Кузнецов (Россия) - 596...

92 (98). Евгений Донской (Россия) - 562.