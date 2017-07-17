Победитель Уимблдона швейцарец Роджер Федерер поднялся на третье место в рейтинге АТР

Победитель Уимблдона швейцарец Роджер Федерер поднялся на третье место в рейтинге АТРСпорт 17 июля, 4:52
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ТАСС, 17 июля. Триумфатор Уимблдона-2017 швейцарец Роджер Федерер поднялся на две позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В обновленном рейтинге, опубликованном на официальном сайте организации, он занимает третье место.
На минувшей неделе 35-летний швейцарец победил на Уимблдоне, записав на свой счет рекордный восьмой титул.
Лидирует по-прежнему британец Энди Маррей, вторым идет испанец Рафаэль Надаль. Самое высокое место среди россиян в рейтинге занимает Карен Хачанов - 33-е. Андрей Рублев поднялся на 21 позицию, занимая 74-е место.
Рейтинг ATP от 17 июля:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) - 7750 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 7465
3 (5). Роджер Федерер (Швейцария) - 6545
4 (4). Новак Джокович (Сербия) - 6325
5 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) - 6140
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) - 5075
7 (8). Доминик Тим (Австрия) - 4030
8 (9). Кэи Нисикори (Япония) - 3740
9 (7). Милош Раонич (Канада) - 3310
10 (11). Григор Димитров (Болгария) - 3160...
33 (34). Карен Хачанов (Россия) - 1249...
49 (49). Даниил Медведев (Россия) - 902...
74 (95). Андрей Рублев (Россия) - 647...
76 (82). Михаил Южный (Россия) - 640...
88 (76). Андрей Кузнецов (Россия) - 596...
92 (98). Евгений Донской (Россия) - 562.