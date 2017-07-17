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Халеп возглавила чемпионскую гонку WTA, Шарапова опустилась на 120-е место

Спорт
17 июля, 8:38 UTC+3 ТАСС

Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова потеряла одну позицию и занимает десятое место

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Симона Халеп

Симона Халеп

© Julian Finney/Getty Images

ТАСС, 17 июля. Румынская теннисистка Симона Халеп поднялась со второго на первое место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на сайте ассоциации.

На счету румынки 4020 очков. Халеп дошла до четвертьфинала Уимблдона, где уступила британке Йоханне Конте. Испанка Гарбинье Мугуруса (3793), одержавшая победу на турнире серии Большого шлема, поднялась на семь строчек и расположилась на третьем месте.

Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова (2585) потеряла одну позицию и опустилась на десятое место. Елена Веснина (1725) поднялась на одну строчку, став 11-й. Мария Шарапова (310), которая из-за травмы пропустила весь травяной сезон, включая Уимблдон, потеряла 10 мест в рейтинге и расположилась на 120-й строчке.

Итоговый турнир WTA будет сыгран в октябре в Сингапуре, в нем примут участие восемь сильнейших теннисисток по итогам года.

Чемпионская гонка WTA от 17 июля:

1 (2). Симона Халеп (Румыния) - 4020 очков

2 (1). Каролина Плишкова (Чехия) - 3827

3 (10). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 3793

4 (8). Винус Уильямс (США) - 3667

5 (3). Элина Свитолина (Украина) - 3570

6 (7). Йоханна Конта (Великобритания) - 3455

7 (5). Елена Остапенко (Латвия) - 3362

8 (4). Каролин Возняцки (Дания) - 3216

9 (6). Кристина Младенович (Франция) - 2837

10 (9). Светлана Кузнецова (Россия) - 2585

11 (12). Елена Веснина (Россия) - 1725

12 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1707…

32 (30). Дарья Касаткина (Россия) - 1023...

51 (47). Наталья Вихлянцева (Россия) - 740...

52 (53). Екатерина Макарова (Россия) - 739...

70 (70). Евгения Родина (Россия) - 586...

72 (60). Екатерина Александрова (Россия) - 582...

120 (110). Мария Шарапова (Россия) - 310.

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