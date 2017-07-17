Гендиректор WADA: РУСАДА идет в правильном направлении к восстановлению

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МОСКВА, 17 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) находится на верном пути в процессе восстановления. Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли.
WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года, позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА.
"В РУСАДА за последний год произошло много изменений, - сказал Ниггли. - Мы вместе с правительством РФ и Министерством спорта усердно работали вместе, чтобы изменить Российское антидопинговое агентство. У РУСАДА появилось новое правление, финансирование теперь идет через Министерство финансов, а не через Министерство спорта. РУСАДА поменяло свой статус, свою структуру - все это замечательно, все было сделано в соответствии с нашими рекомендациями, и чтобы мы были уверены, что независимость агентства сохранена".
Ниггли также отметил, что в июле он посетил офис РУСАДА в Москве и остался доволен увиденным. "Также РУСАДА было реорганизовано с практической точки зрения: нанят новый персонал, созданы новые образовательные программы, - сказал гендиректор WADA. - И сейчас они начали реорганизацию процесса тестирования, теперь РУСАДА готово проводить тесты. У них сейчас есть около 40 допинг-офицеров, которые прошли обучение и готовы проводить допинг-тестирование".
"Все это говорит о том, что РУСАДА идет в верном направлении. Недавно я посетил офис РУСАДА в Москве и увидел там группу очень мотивированных людей, готовых выполнять свою работу. Это просто замечательно", - добавил собеседник агентства.
В ноябре состоится заседание совета учредителей WADA, где будет рассматриваться вопрос о восстановлении РУСАДА. По словам гендиректора WADA, он может быть решен положительно.
"Такая возможность существует, - сказал Ниггли. - Когда все будет взвешено и оценено, мы предоставим полный отчет нашему независимому комитету внутри WADA. После чего он даст рекомендации для совета учредителей, и, если вы следуете дорожной карте, каждый пункт выполнен, то рекомендации будут положительными".
"По-прежнему нам предстоит многое сделать, но сейчас все идет в нужном направлении. И я надеюсь, что работа будет продолжена в том же духе", - добавил собеседник агентства.
WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года, позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА. 27 июня 2017 года WADA объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства (UKAD). Также было отмечено, что в сентябре РУСАДА ждет полная аудиторская проверка.