WADA пригласило Исинбаеву в свою штаб-квартиру для обсуждения возможного сотрудничества

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МОСКВА, 17 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пригласило двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву в Монреаль для обсуждения сотрудничества в сфере борьбы с допингом. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор WADA Оливье Ниггли.
31 мая Исинбаева покинула пост главы наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в связи с требованием WADA о том, что его должен занимать независимый человек. Пост председателя наблюдательного совета позднее занял управляющий партнер компании Ernst&Young Александр Ивлев, а Исинбаева сохранила место в совете организации. Также сообщалось, что бывшая легкоатлетка может стать послом "чистого спорта" в России.
"Правила нахождения в наблюдательном совете РУСАДА изменились, и ей пришлось отказаться от должности председателя, - сказал Ниггли. - Но она - икона российского спорта. В настоящий момент один из основных вызовов - изменение ментальности людей, привыкших к устоявшемуся порядку вещей в течение долгого времени. Именно она может стать послом новых идей для молодежи, и мы были бы рады сотрудничать с ней".
На прошлой неделе Ниггли посетил Россию с рабочим визитом, он побывал в офисе РУСАДА в Москве, а также принял участие в международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС) в Казани.
"У нас много образовательных проектов и программ, в которых она [Исинбаева] могла бы участвовать. В этот раз мы не встретились, но мы будем рады ее видеть в Монреале в любое время, чтобы обсудить наше взаимодействие", - добавил собеседник агентства.
Исинбаева, которая в прошлом году объявила о завершении карьеры, является членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) и входит в исполком Олимпийского комитета России (ОКР).