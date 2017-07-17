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Антидопинговая лаборатория в Москве получит аккредитацию лишь после восстановления РУСАДА

Спорт
17 июля, 10:23 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

В настоящее время под лабораторию реконструируется здание на территории МГУ

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Лаборатория химического дизайна бионаноматериалов для медицинских применений в МГУ им. М.В. Ломоносова

Лаборатория химического дизайна бионаноматериалов для медицинских применений в МГУ им. М.В. Ломоносова

© ИТАР-ТАСС/Станислав Красильников

МОСКВА, 17 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Вопрос аккредитации Московской антидопинговой лаборатории будет рассмотрен только после полного восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли.

"Конечно, это [получение аккредитации] займет некоторое время, - сказал Ниггли. - Мы сейчас на той стадии, когда под лабораторию реконструируется здание, это первый шаг. Когда это будет сделано, туда перевезут все оборудование, после чего начнется процесс международной аккредитации. Но мы не будем обсуждать аккредитацию лаборатории, пока не закончим полное восстановление РУСАДА".

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"При этом создание лаборатории на базе МГУ - это в любом случае хорошо", - добавил собеседник агентства, отметив, что это позволит лаборатории развиваться. Во время рабочего визита в Россию гендиректор WADA посетил стройплощадку будущей лаборатории, завершить которую планируется к концу 2017 года, и был приятно удивлен ее масштабом.

Деятельность Московской антидопинговой лаборатории была приостановлена 10 ноября 2015 года по итогам работы независимой комиссии WADA по главе с Ричардом Паундом. Начиная с этой даты, лаборатории было запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с WADA, включая анализ допинг-проб. В мае 2016-го лаборатории была разрешена деятельность по сбору данных для паспортов крови.

Президент России Владимир Путин 11 октября 2016 года на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта сообщил об изменениях в системе управления Московской антидопинговой лабораторией, работу которой будет координировать МГУ. Новая лаборатория получит название "Центр Московского университета (Антидопинговая лаборатория WADA)".

Полную версию интервью читайте на сайте ТАСС.

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