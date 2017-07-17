Экипаж Мардеева выиграл девятый этап ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков

ТАСС, 17 июля. Экипаж "КамАЗ-мастер" российского гонщика Айрата Мардеева финишировал первым на девятом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков. Он показал время 4 часа 19 минут 50 секунд.

Вторым стал партнер Мардеева по команде и соотечественник Дмитрий Сотников (+36 секунд), третьим - еще один представитель "КамаАЗ-мастер" Антон Шибалов (+5.09). Эдуард Николаев финишировал четвертым (+9.25).

В общем зачете грузовиков после девяти этапов продолжает лидировать Сотников (27 часов 50 минут). Шибалов занимает второе место, проигрывая 14 минут 27 секунд. Победа на этапе позволила Мардееву подняться на третью позицию (+26.30).

В зачете внедорожников лучшее время на девятом этапе показал француз Стефан Петерансель из команды "Пежо" (4 часа 9 минут 22 секунды), вторым финишировал китайский гонщик команды Baicmotor Racing Лу Бинлуна, проигравший 2 секунды. Третьим стал его соотечественник из команды Geely Auto Coopertires Лю Кун (+2.03). Французский гонщик "Пежо" Себастьян Лёб, который лидировал в общем зачете внедорожников после восьмого этапа, попал в яму и из-за повреждения левой подвески потерял более двух с половиной часов. Действующий победитель ралли "Шелковый путь" француз Сириль Депре ("Пежо") лидирует в общем зачете (16 часов 31 минута 17 секунд), вторым идет китаец Хань Вэй из Geely Auto Coopertires (+44.12), третьим - американец Брайс Мензис из X-Raid (+51.23).

Протяженность девятого этапа ралли, прошедшего по территории Китая от Урумчи до Хами, составила 813,89 км, длина спецучастка - 421,00 км. Десятый этап протяженностью 517,53 км (спецучасток - 360,28 км) пройдет по маршруту от Хами до Дуньхуан.

В нынешнем ралли "Шелковый путь" принимают участие 90 экипажей из 35 стран, включая 41 внедорожник и 21 грузовик, к которым в китайском Урумчи присоединятся свыше 20 автомобилей национального китайского чемпионата. Маршрут проходит по территории России, Казахстана и Китая, участники финишируют 22 июля в китайском городе Сиань, откуда много веков назад начинался Великий Шелковый путь. Гонка проходит уже в седьмой раз, в этом году участники за две недели преодолеют 9 599 км, из которых 4 094 км составят дистанцию спецучастков.