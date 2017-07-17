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Около 1,5 тысячи билетов осталось в продаже на матч "Динамо" - "Спартак"

Спорт
17 июля, 12:47 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Встреча первого тура пройдет во вторник на подмосковной "Арене-Химки", которая вмещает 18,6 тысячи зрителей, начало - в 19:30 мск

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Болельщики московского "Динамо"

Болельщики московского "Динамо"

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 17 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Московское "Динамо" ожидает аншлаг на домашнем матче чемпионата России по футболу со "Спартаком", в продаже осталось около 1,5 тысячи билетов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе бело-голубых.

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РФПЛ отказала МВД в переносе матча "Динамо" - "Спартак"

Встреча первого тура пройдет во вторник на подмосковной "Арене-Химки", которая вмещает 18,6 тысячи зрителей, начало - в 19:30 мск.

"Динамо" ожидает аншлаг на предстоящем матче. В продаже осталось около 1,5 тысячи билетов, так что советуем не затягивать с покупкой и приходить в офисы продаж", - сообщили в пресс-службе бело-голубых.

"Спартак" занимается реализацией билетов на пять секторов стадиона, что составляет около 5 тысяч.

В воскресенье президент Российской футбольной премьер- лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин сообщил ТАСС, что МВД и администрация Химок обращалась в лигу с просьбой о переносе матча. Связано это с тем, что в этот же день в подмосковном Жуковском пройдет авиасалон "МАКС-2017", что может создать трудности с обеспечением безопасности. Также во вторник в 19:30 на стадионе в Черкизове "Локомотив" примет в рамках чемпионата тульский "Арсенал".

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