Мутко: российские гребцы показали хороший результат на ЧЕ в начале олимпийского цикла

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает результаты российских гребцов на чемпионате Европы по гребле на байдарке и каноэ хорошими. Об этом он рассказал ТАСС.

Сборная России завоевала в болгарском Пловдиве три золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали, заняв третье место в общекомандном зачете.

"Это очень хороший результат, причем неплохо выступили как лидеры, так и молодежь. Для начала олимпийского цикла это достойное выступление, - отметил Мутко. - Поэтому надо спокойно работать дальше, готовиться к Олимпиаде, а в ближайшей перспективе к чемпионату мира, где конкуренция будет куда выше, чем в Пловдиве".

Первыми стали венгры с десятью золотыми, тремя серебряными и бронзовыми наградами, второе место заняла сборная Германии (6-1-3).

Чемпионат мира пройдет в чешском Рачице с 23 по 27 августа.