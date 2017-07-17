Казань примет чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2022 года

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БУДАПЕШТ, 17 июля. /ТАСС/. Казань избрана столицей чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года. Об этом было объявлено на специальной пресс-конференции в Будапеште, где в эти дни проходит чемпионат мира по водным видам спорта.
Также он сообщил, что ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде пройдет в Будапеште.
@Kazan2022 pic.twitter.com/abmvgDal3U— Artem Kuznetsov (@KuzzzArt) 17 июля 2017 г.
На проведение турниров в 2022/2024 годах также претендовали Гонконг и Тайбэй. Казань примет в 2022 году и Всемирную конвенцию FINA по водным видам спорта.
Предыдущий чемпионат мира по плаванию на короткой воде прошел в Уинсоре (Канада). В 2018 году соревнования примет Ханчжоу (Китай), а в 2020-м - Абу-Даби (ОАЭ).
Столица Татарстана в 2015 году принимала чемпионат мира по водным видам спорта.