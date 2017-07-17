Сальников уверен, что ЧМ по плаванию на короткой воде в Казани пройдет на высшем уровне

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БУДАПЕШТ, 17 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2022 года в Казани пройдет на высшем уровне, учитывая спортивное наследие города. Об этом ТАСС заявил президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.
Решение о том, что Казань примет данный турнир, было озвучено на специальной пресс-конференции в Будапеште в понедельник.
"Мы очень рады и счастливы, что Казань примет чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Уверен, все пройдет на высшем уровне. Это яркий пример того, как работает наследие крупных турниров", - сказал Сальников.
Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году.