Сальников уверен, что ЧМ по плаванию на короткой воде в Казани пройдет на высшем уровне

БУДАПЕШТ, 17 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2022 года в Казани пройдет на высшем уровне, учитывая спортивное наследие города. Об этом ТАСС заявил президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

Решение о том, что Казань примет данный турнир, было озвучено на специальной пресс-конференции в Будапеште в понедельник.

"Мы очень рады и счастливы, что Казань примет чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Уверен, все пройдет на высшем уровне. Это яркий пример того, как работает наследие крупных турниров", - сказал Сальников.

Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году.