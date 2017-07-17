Сальников: вопрос переноса этапа КМ по плаванию из Москвы в Казань решится до конца года

БУДАПЕШТ, 17 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Вопрос о необходимости переноса этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде следующего сезона из Москвы в Казань будет решен до конца года. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

Этап Кубка мира нынешнего сезона пройдет в Москве 2 и 3 августа. В понедельник Казань получила право на проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года.

"Нам еще предстоит проработать этот вопрос, обсудить некоторые детали. В этом году решение будет принято", - заявил Сальников.

Российская столица принимает этап Кубка мира по плаванию на короткой воде с 2003 года.