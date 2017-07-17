Колобков: ЧМ-2022 по плаванию в Казани очень важен для развития вида спорта в стране

МОСКВА, 17 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Проведение в Казани чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года крайне важно для развития вида спорта в стране. Таким мнением с ТАСС поделился министр спорта РФ Павел Колобков.

Казань была объявлена столицей ЧМ-2022 на специальной пресс-конференции в Будапеште, где в эти дни проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Столица Татарстана в 2015 году принимала чемпионат мира по водным видам спорта.

"Принятое решение крайне важно для развития плавания в нашей стране, - отметил Колобков. - Казань, которой уже довелось принимать чемпионат мира по плаванию 2015 года, как и ряд других российских городов в последнее время становятся центром проведения крупнейших международных соревнований. Уверен, принятому решению во многом способствовал и тот факт, что чемпионат мира 2015 года был организован на самом высоком уровне".

Шестая конференция министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС) прошла в Казани с 13 по 15 июля. Колобков подчеркнул, что Россия становится не только местом проведения крупных международных стартов, но и площадкой для общения спортивной мировой общественности.

"Отличное проведение в столице Татарстана совещания министров спорта еще раз подтверждает, что наша страна готова не только проводить такие турниры, но и становится платформой для общения и обсуждения насущных вопросов спорта. Доверенное России право очередное тому подтверждение. Уверен, что это очень важно с точки зрения развития плавания России", - добавил он.