IAAF временно отстранила подозреваемого в коррупции функционера организации

ТАСС, 17 июля. Член совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Фрэнк Фредерикс, подозреваемый в коррупции, временно отстранен от работы в организации. Об этом сообщает пресс-служба IAAF.

Глава комиссии по этике ИААФ и председатель дисциплинарного трибунала Майкл Белоф распорядился временно приостановить членство Фредерикса в совете IAAF до окончания результатов расследования, которое выяснит, нарушал ли функционер кодекс этики организации.

В марте французское издание Le Monde уличило в коррупции призера Олимпийских игр в беге на 100 м и 200 м, а ныне функционера из Намибии Фредерикса. На основании "Панамских документов" было выявлено, что фирма, имеющая отношение к нему, получила на свой счет $299,3 тысячи 2 октября 2009 года - в день выборов столицы Олимпийских игр 2016 года. Фредерикс был членом комиссии по подсчету голосов избирателей.

В марте Фредерикс временно прекратил свою деятельность в IAAF. Ранее стало известно, что функционер выведен из рабочей группы по вопросу восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и покинул пост главы оценочной комиссии Олимпиады-2024.