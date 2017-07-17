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Мутко: Казань во время ЧМ-2022 по плаванию еще раз покажет себя во всей красе

Спорт
17 июля, 13:46 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

В 2015 году в Казани проходил чемпионат мира по водным видам спорта

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС, архив

МОСКВА, 17 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Право проведения чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года еще раз позволит Казани продемонстрировать себя во всей красе. Таким мнением с ТАСС поделился вице-премьер РФ Виталий Мутко.

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Казань примет чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2022 года

В понедельник Казань получила право на проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года. В 2015 году в Казани проходил чемпионат мира по водным видам спорта.

"Я очень рад за Казань, за все наше плавание, за Россию, - подчеркнул Мутко. - У Международной федерации плавания остались самые хорошие впечатления от чемпионата мира 2015 года, и я уверен, что именно это и сыграло ключевую роль в данном решении".

Мутко отметил, что у Казани есть все необходимое для проведения турнира. "Казань обладает всем необходимым - ничего строить не надо, вся инфраструктура есть, город прекрасный. Есть опыт организации и проведения таких соревнований. Что ж, можно только порадоваться, Казань еще раз продемонстрирует себя во всей красе".

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