Мутко: Казань во время ЧМ-2022 по плаванию еще раз покажет себя во всей красе

МОСКВА, 17 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Право проведения чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года еще раз позволит Казани продемонстрировать себя во всей красе. Таким мнением с ТАСС поделился вице-премьер РФ Виталий Мутко.

В понедельник Казань получила право на проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года. В 2015 году в Казани проходил чемпионат мира по водным видам спорта.

"Я очень рад за Казань, за все наше плавание, за Россию, - подчеркнул Мутко. - У Международной федерации плавания остались самые хорошие впечатления от чемпионата мира 2015 года, и я уверен, что именно это и сыграло ключевую роль в данном решении".

Мутко отметил, что у Казани есть все необходимое для проведения турнира. "Казань обладает всем необходимым - ничего строить не надо, вся инфраструктура есть, город прекрасный. Есть опыт организации и проведения таких соревнований. Что ж, можно только порадоваться, Казань еще раз продемонстрирует себя во всей красе".