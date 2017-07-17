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Визу в Россию на ЧМ по плаванию на короткой воде может заменить паспорт болельщика

Спорт
17 июля, 13:49 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 17, июля. /ТАСС

Как рассказал журналистам министр спорта Татарстана Владимир Леонов, на время турнира в Казани в 2022 году может использоваться упрощенная система получения виз

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Казань

Казань

© Сергей Фадеичев/ТАСС

БУДАПЕШТ, 17 июля. /ТАСС/. Паспорт болельщика может заменить визу зрителям чемпионата мира по плаванию на короткой воде, который пройдет в 2022 году в Казани. Об этом журналистам заявил министр по молодежной политике и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов.

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О выборе Казани местом проведения чемпионата мира 2022 года стало известно в понедельник. Ранее столица Татарстана принимала Универсиаду в 2013 году и чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году.

"Визу в Россию может заменить паспорт болельщика. Мы будем поступать так, как и на большом чемпионате мира - у нас будет работать упрощенная система получения виз для всех официальных лиц, для команд и сотрудников Международной федерации плавания", - сказал Леонов.

"Если будет большой интерес со стороны болельщиков, то мы, памятуя об опыте Кубка конфедераций, также можем внедрить упрощенную систему получения виз или въезд по аккредитационному удостоверению. По билету въезд будет обеспечить сложно, поскольку он не идентифицирует личность. С точки зрения безопасности нужен паспорт болельщика", - добавил он.

Паспорт болельщика (FAN ID) выдавался на прошедшем в России Кубке конфедераций по футболу бесплатно и вместе с билетом на матч турнира давал право на посещение Кубка конфедераций и бесплатный проезд к месту проведения игр на общественном транспорте и специальных поездах.

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