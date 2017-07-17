РФБ будет осуждать с клубами вопрос участия их игроков в матчах сборной по ходу сезона

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МОСКВА, 17 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская федерация баскетбола (РФБ) будет вести переговоры с клубами по поводу участия их игроков в матчах сборной России по ходу еврокубкового сезона. Об этом ТАСС сообщил президент РФБ Андрей Кириленко.
Ранее Международная федерация баскетбола (ФИБА) выразила возмущение календарем Евролиги на предстоящий сезон в связи с тем, что в нем не предусмотрены окна для игр национальных команд. Евролига в свою очередь заявила, что игроки клубов-участников турнира имеют право беспрепятственно уезжать на матчи сборных команд по ходу сезона.
"Естественно, будем вести переговоры с представителями ЦСКА и "Химок", которые участвуют в Евролиге. Никто не запрещает игрокам выступать за сборные. Но в некоторых моментах календари ФИБА и Евролиги накладываются, из-за чего возникают сложности. Будем их решать путем нормальных переговоров с клубами", - сказал Кириленко.
"Проблема существует, но она не критическая и может решаться переговорами", - добавил он.
Также президент РФБ рассказал, что на прошедшем в субботу совете Единой лиги ВТБ вопрос выступления баскетболистов за сборную по ходу регулярного сезона не обсуждался.