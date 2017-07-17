Арбитражный суд отложил заседание по делу о банкротстве ФК "Кубань" до 22 сентября

КРАСНОДАР, 17 июля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Арбитражный суд Краснодарского края принял решение отложить судебные слушания по делу о банкротстве футбольного клуба "Кубань" до 22 сентября для того, чтобы представители должника ознакомились с новыми доказательствами банкротства. Об этом сообщается в материалах суда.

"Рассмотрение заявления ФНС России о признании НАО "ФК "Кубань" несостоятельным (банкротом) отложить на 22 сентября 2017 года на 14:15 мск", - говорится в решении суда.

Ранее инспекция федеральной налоговой службы № 4 по Краснодару направила в Арбитражный суд Краснодарского края материалы о признании банкротом футбольного клуба "Кубань" из-за долгов на сумму 288,4 млн рублей. Дело рассматривается в суде первой инстанции.

В понедельник генеральный директор "Кубани" Геннадий Крапивка сообщил ТАСС, что клуб начал выплачивать долги перед футболистами.

Краснодарский клуб в первом туре первенства Футбольной национальной лиги сезона-2017/18 разгромил томскую "Томь" (4:1). Во втором туре команда уступила подмосковным "Химкам" (0:1).