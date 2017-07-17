Российский судья Левников назначен на матч Лиги Европы между "Ботевом" и "Бейтаром"

ТАСС, 17 июля. Российский арбитр Кирилл Левников рассудит ответный матч второго отборочного раунда Лиги Европы по футболу, в котором встретятся болгарский "Ботев" и израильский "Бейтар". Об этом сообщает сайт футбольных арбитров России.

Ответный матч "Ботев" - "Бейтар" состоится 20 июля в 20:30 мск. В первой встрече команды сыграли вничью со счетом 1:1.

Ассистентами Левникова на матче будут Вячеслав Семенов и Дмитрий Мосякин. Владимир Москалев назначен резервным арбитром.