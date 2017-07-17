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Футболист Максим Григорьев достиг договоренности о переходе в "Урал"

Спорт
17 июля, 14:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июля. /ТАСС

Как сообщил ТАСС источник, близкий к клубу, во вторник полузащитник должен подписать контракт с "Уралом"

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Максим Григорьев

Максим Григорьев

© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Футболист Максим Григорьев достиг договоренности о переходе в екатеринбургский "Урал". Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к клубу.

В понедельник стало известно, что 27-летний Григорьев расторг контракт с "Ростовом" по обоюдному согласию сторон.

"Сегодня Григорьев должен прилететь в Екатеринбург, а завтра подписать контракт. Принципиальная договоренность достигнута", - сообщил источник.

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов не стал отрицать возможный переход. "Ясность должна наступить завтра, специалисты селекционного отдела ведут необходимую работу", - сказал он.

В "Ростов" полузащитник перешел в 2014 году на правах аренды из "Локомотива", а в прошлом году подписал с клубом полноценное соглашение. Первую часть прошлого сезона Григорьев провел в ростовской команде (шесть игр в премьер- лиге), вторую - в "Оренбурге" на правах аренды (10). На счету полузащитника четыре матча в сборной России в 2012-2014 годах.

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