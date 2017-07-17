Тренер: микст-дуэт синхронистов Мальцев и Каланча на ЧМ дал повод усомниться в своей силе

Строить жизнь, как искусство: чему учат на молодежном форуме "Таврида"В стране 17 июля, 15:40
СМИ: ULC Holding может провести IPO транспортных активов, ведет переговоры с инвесторамиТранспорт 17 июля, 15:40
Эксперт: Казань без проблем проведет ЧМ по плаванию на короткой воде 2022 годаСпорт 17 июля, 15:27
Госпитализированные с менингитом из уральского лагеря дети заразились до заездаОбщество 17 июля, 15:12
Счастлив в Ярославле: почему обладатель "Оскара" живет и работает в провинцииКультура 17 июля, 15:01
Тренер: микст-дуэт синхронистов Мальцев и Каланча на ЧМ дал повод усомниться в своей силеСпорт 17 июля, 14:57
"Швабе" расширит локализацию и рынки сбыта по итогам ИННОПРОМ-2017Новости партнеров 17 июля, 14:47
Суд перенес на 31 августа рассмотрение иска "Петролеспорта" к ФАС по делу о тарифахТранспорт 17 июля, 14:41
"Газпромнефть-Аэро" будет заправлять в РФ турецких партнеров SOCAR Turkey Petrol EnerjiТЭК 17 июля, 14:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский смешанный дуэт синхронистов Александр Мальцев и Михаела Каланча, завоевав серебро чемпионата мира в Будапеште в технической программе, дал повод усомниться в своем превосходстве. Таким мнением с ТАСС поделилась тренер спортсменов Гана Максимова.
Российский дуэт на ЧМ-2017 уступил итальянцам Джорджо Минисини и Маниле Фламини три сотых балла. Соревнования среди смешанных дуэтов проходят второй раз в истории, и россияне вновь стали вторыми в технической программе. На чемпионате мира в Казани в 2015 году Мальцев в дуэте с Дариной Валитовой также занял второе место, уступив американцам Кристине Джонс и Биллу Мэю 0,2122 балла.
"Не стоит сравнивать эту ситуацию с чемпионатом мира в Казани, когда также были серебряными призерами в технической программе - там мы были на голову выше и в квалификации, и в финале технической программы, но нас засудили в качестве реверанса в сторону американского дуэта, - отметила Максимова. - В Казани мы не дали повода сомневаться в своем преимуществе, и я спокойно смотрела людям в глаза, а сейчас мы такой повод судьям дали".
Специалист подчеркнула, что разговоры о том, что у России отобрали золото - это лирика. "Разговоры о том, что у России с радостью забрали золото в виде спорта, где она всегда является законодателем мод, это лирика. Факт же в том, что мы не были на голову сильнее, вот и все, - отметила она. - Когда есть сомнения, когда кто-то может сказать, мне кто-то понравился больше тебя, это уже не выигрыш".
Произвольную программу смешанные дуэты представят 21 и 22 июля. "Нужно настраиваться на дальнейшую борьбу, и мы по- прежнему настроены на борьбу за золото. Хотя это будет очень непросто", - подытожила Максимова.