Тренер: микст-дуэт синхронистов Мальцев и Каланча на ЧМ дал повод усомниться в своей силе

МОСКВА, 17 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский смешанный дуэт синхронистов Александр Мальцев и Михаела Каланча, завоевав серебро чемпионата мира в Будапеште в технической программе, дал повод усомниться в своем превосходстве. Таким мнением с ТАСС поделилась тренер спортсменов Гана Максимова.

Российский дуэт на ЧМ-2017 уступил итальянцам Джорджо Минисини и Маниле Фламини три сотых балла. Соревнования среди смешанных дуэтов проходят второй раз в истории, и россияне вновь стали вторыми в технической программе. На чемпионате мира в Казани в 2015 году Мальцев в дуэте с Дариной Валитовой также занял второе место, уступив американцам Кристине Джонс и Биллу Мэю 0,2122 балла.

"Не стоит сравнивать эту ситуацию с чемпионатом мира в Казани, когда также были серебряными призерами в технической программе - там мы были на голову выше и в квалификации, и в финале технической программы, но нас засудили в качестве реверанса в сторону американского дуэта, - отметила Максимова. - В Казани мы не дали повода сомневаться в своем преимуществе, и я спокойно смотрела людям в глаза, а сейчас мы такой повод судьям дали".

Специалист подчеркнула, что разговоры о том, что у России отобрали золото - это лирика. "Разговоры о том, что у России с радостью забрали золото в виде спорта, где она всегда является законодателем мод, это лирика. Факт же в том, что мы не были на голову сильнее, вот и все, - отметила она. - Когда есть сомнения, когда кто-то может сказать, мне кто-то понравился больше тебя, это уже не выигрыш".

Произвольную программу смешанные дуэты представят 21 и 22 июля. "Нужно настраиваться на дальнейшую борьбу, и мы по- прежнему настроены на борьбу за золото. Хотя это будет очень непросто", - подытожила Максимова.