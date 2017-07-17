Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.07:
$ 59.07
€ 67.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер: микст-дуэт синхронистов Мальцев и Каланча на ЧМ дал повод усомниться в своей силе

Спорт
17 июля, 14:57 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Россияне стали вторыми в технической программе, уступив победителям из Италии три сотых балла

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский смешанный дуэт синхронистов Александр Мальцев и Михаела Каланча, завоевав серебро чемпионата мира в Будапеште в технической программе, дал повод усомниться в своем превосходстве. Таким мнением с ТАСС поделилась тренер спортсменов Гана Максимова.

Российский дуэт на ЧМ-2017 уступил итальянцам Джорджо Минисини и Маниле Фламини три сотых балла. Соревнования среди смешанных дуэтов проходят второй раз в истории, и россияне вновь стали вторыми в технической программе. На чемпионате мира в Казани в 2015 году Мальцев в дуэте с Дариной Валитовой также занял второе место, уступив американцам Кристине Джонс и Биллу Мэю 0,2122 балла.

Смотрите также
Александр Мальцев и Михаела Каланча

Синхронисты Мальцев и Каланча завоевали серебро ЧМ в технической программе в миксте

"Не стоит сравнивать эту ситуацию с чемпионатом мира в Казани, когда также были серебряными призерами в технической программе - там мы были на голову выше и в квалификации, и в финале технической программы, но нас засудили в качестве реверанса в сторону американского дуэта, - отметила Максимова. - В Казани мы не дали повода сомневаться в своем преимуществе, и я спокойно смотрела людям в глаза, а сейчас мы такой повод судьям дали".

Специалист подчеркнула, что разговоры о том, что у России отобрали золото - это лирика. "Разговоры о том, что у России с радостью забрали золото в виде спорта, где она всегда является законодателем мод, это лирика. Факт же в том, что мы не были на голову сильнее, вот и все, - отметила она. - Когда есть сомнения, когда кто-то может сказать, мне кто-то понравился больше тебя, это уже не выигрыш".

Произвольную программу смешанные дуэты представят 21 и 22 июля. "Нужно настраиваться на дальнейшую борьбу, и мы по- прежнему настроены на борьбу за золото. Хотя это будет очень непросто", - подытожила Максимова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Роджер Федерер
16
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
10
Свыше шести тысяч человек приняли участие в Ночном забеге по улицам Москвы
7
Россиянки Макарова и Веснина впервые выиграли Уимблдон в парном разряде
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россияне больше всего опасаются роста цен и потери сбережений
2
В Кремле обратили внимание на публикации о свадьбе дочери судьи на Кубани
3
ФАС потребовала от "большой четверки" операторов связи изменить стоимость услуг в поездках
4
Замглавы Минпромторга: россияне смогут приобретать деревянные дома по льготной ставке
5
Минздрав прокомментировал возможный запрет продажи алкоголя в выходные
6
ЦИК: бюро "Яблока" не имело права выдвигать Ройзмана на губернаторские выборы
7
ЕС дал торговые преференции Украине на три года с 1 сентября
Темы дня
Реклама