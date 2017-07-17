Эксперт: Казань без проблем проведет ЧМ по плаванию на короткой воде 2022 года

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля. /Корр. ТАСС Ольга Шнайдер/. Казань полностью готова к чемпионату мира по плаванию на короткой воде 2022 года и без проблем проведет турнир. Такое мнение ТАСС высказал бывший пловец, шестикратный чемпион мира по плаванию на короткой воде Юрий Прилуков.
В понедельник стало известно, что Казань избрана столицей чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года.
"Казань к чемпионату полностью готова и еще лучше успеет подготовиться, - сказал Прилуков. - Для российского плавания это круто, только положительное могу сказать. Казань принимала Универсиаду и чемпионат мира по водным видам спорта, поэтому чемпионат мира на короткой воде они проведут без проблем. Казань - один из самых спортивных городов, там количество спортивных объектов зашкаливает".
Прилуков считает, что говорить о перспективах российских спортсменов на турнире "несерьезно". "Потому что за это время куча всего изменится, современное плавание развивается очень быстро. Я надеюсь, что к этому времени новое поколение пловцов вырастет в России и в Екатеринбурге", - добавил он.
Ранее столица Татарстана принимала Универсиаду в 2013 году и чемпионат мира по водным видам спорта в 2015-м.