Красногорск претендует на проведение ЧМ-2019 среди юниоров по хоккею с мячом

ТАСС, 17 июля. Российский Красногорск подал заявку на проведение в 2019 году первенства мира среди юниоров (игроки до 19 лет) по хоккею с мячом. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

14 июля в Черногории прошло заседание рабочей группы исполкома Международной федерации бенди (ФИБ). Генеральный директор красногорского клуба "Зоркий" Рустем Ахмадинуров представил заявку города на проведение первенства мира среди юниоров в 2019 году, международного детского турнира среди хоккеистов 2006 года рождения. Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский озвучил предложение о проведении международных турниров в Красноярске, где в 2019 году пройдет зимняя Универсиада.

Также на заседании были рассмотрены вопросы об усиленном взаимодействии членов ФИБ с представителями Национальных олимпийских комитетов для того, чтобы продвигать хоккей с мячом в программу Олимпийских игр.