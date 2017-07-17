На короткой воде: Казань примет чемпионат мира 2022 года в 25-метровом бассейне

БУДАПЕШТ, 17 июля. /ТАСС/. Казань в очередной раз получила право принять крупный международный спортивный турнир, на этот раз в столице Татарстана пройдет чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Произойдет это в 2022 году, однако город, который в 2015 году принимал более статусные соревнования - чемпионат мира по водным видам спорта - фактически уже сейчас готов к проведению турнира.

В отличие от чемпионатов мира по водным видам спорта, которые проходят в 50-метровых бассейнах, первенство мира на короткой воде проводится в бассейнах длиной 25 метров. Впервые чемпионат мира на короткой воде прошел в 1993 году в испанской Пальма-де-Мальорке. Россия принимала соревнования только однажды, когда в апреле 2002 года чемпионат мира состоялся в Москве.

Затраты минимальны

Решение отдать Казани право проведения чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года было принято в понедельник в Будапеште, где в эти дни проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Во время специальной пресс- конференции глава Международной федерации плавания (FINA) Хулио Маглионе вскрыл конверт с названием города. Следом была названа и столица чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2024 года. Ей оказался Будапешт.

"Я очень рад за Казань, за все наше плавание, за Россию, - подчеркнул вице-премьер РФ Виталий Мутко. - У Международной федерации плавания остались самые хорошие впечатления от чемпионата мира 2015 года, и я уверен, что именно это и сыграло ключевую роль в данном решении".

Казань уже сейчас обладает всем необходимым для проведения турнира. Основные соревнований пройдут во Дворце водных видов спорта, в то время как команды будут жить в Деревне Универсиады, которую столица Татарстана принимала в 2013 году.

"Объективно, речь идет только об операционных издержках - это будут небольшие деньги, - сказал министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов. - Никаких капитальных вложений у нас не будет, и это наше преимущество. Все гарантии со стороны правительства РФ и Республики Татарстан получены".

Единственное, планируется увеличить вместимость бассейна, чтобы соревнования могли посетить до шести тысяч человек.

Безвизовый въезд

С большой долей вероятности для участников и болельщиков чемпионата мира 2022 года будет действовать упрощенная система въезда в Россию. Планируется, что будет использована та же система, что действовала во время Кубка конфедераций по футболу и будет применяться в следующем году во время чемпионата мира. Аналогом визы может стать так называемый паспорт болельщика (FAN ID). Для официальных лиц и представителей национальных команд также будет действовать упрощенная система въезда в страну.

Казань с 13 по 15 июля успешно провела шестую конференцию министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС), что еще раз доказало способность города организовывать крупные международные форумы. Министр спорта РФ Павел Колобков подчеркнул, что Россия становится не только местом проведения крупных международных стартов, но и площадкой для общения спортивной мировой общественности.

"Отличное проведение в столице Татарстана совещания министров спорта еще раз подтверждает, что наша страна готова не только проводить такие турниры, но и становится платформой для общения и обсуждения насущных вопросов спорта. Доверенное России право очередное тому подтверждение. Уверен, что это очень важно с точки зрения развития плавания России", - сказал он.

Водного спорта станет больше

К 2022 году Казань планирует организовать еще несколько спортивных проектов. Так, по словам Леонова, на территории Казани совместно с FINA будет реализовываться образовательная программа Aquatic School, которая станет площадкой для проведения тренингов. Она будет работать в интересах всей страны.

Кроме того, в 2022 году город также планирует принять Всемирную конвенцию FINA по водным видам спорта.

Не исключено, что начиная с 2018 года в Казани будет проходить и этап Кубка мира по плаванию, который сейчас ежегодно принимает Москва. "Нам еще предстоит проработать этот вопрос, обсудить некоторые детали. В этом году решение будет принято", - заявил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

"Мы очень рады и счастливы, что Казань примет чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Уверен, все пройдет на высшем уровне. Это яркий пример того, как работает наследие крупных турниров", - отметил Сальников.

Этап Кубка мира нынешнего сезона пройдет в Москве 2 и 3 августа.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште завершится 30 июля.