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Прокол помешал экипажу Николаева попасть в тройку призеров на этапе "Шелкового пути"

Спорт
17 июля, 17:14 UTC+3 ТАСС

На девятом этапе ралли-рейда экипаж Эдуарда Николаева занял четвертое место

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Пилот российской команды "КАМАЗ-мастер" Эдуард Николаев

Пилот российской команды "КАМАЗ-мастер" Эдуард Николаев

© Антон Великжанин/ТАСС

ТАСС, 17 июля. Прокол колеса помешал экипажу российского гонщика команды "КамАЗ-мастер" Эдуарда Николаева показать хороший результат на девятом этапе ралли- рейда "Шелковый путь". Слова спортсмена приводит пресс-служба соревнований.

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Экипаж Мардеева выиграл девятый этап ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков

На девятом этапе ралли-рейда Николаев занял четвертое место, первым финишировал его партнер по команде Айрат Мардеев, вторым - Дмитрий Сотников, третьим - Антон Шибалов. Сотников продолжает лидировать в зачете грузовиков.

"К сожалению, сегодня довести результат до финиша нам помешало колесо, - сказал Николаев. - Ехали хорошо, быстро, очень понравился нам спецучасток, помню его по прошлом году - и тогда мы тоже пробили шину. Мы остановились, чтобы проверить шину, но колесо стояло в таком положении, что порез был внизу, мы его не увидели, и лишь когда прокрутили колесо, когда порез оказался выше, и шина совсем спустила, поняли, что все-таки прокол. Тогда же заметили, что из поддона капает масло, капало оно не сильно, поэтому мы благополучно доехали до финиша спецучастка".

Десятый этап протяженностью 517,53 км (спецучасток - 360,28 км) пройдет 18 июля по маршруту от Хами до Дуньхуан.

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