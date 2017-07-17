ЦСКА попросил РФПЛ перенести матч с "Локомотивом" на пятницу

МОСКВА, 17 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. ЦСКА обратился в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) с просьбой о переносе матча второго тура чемпионата страны с московским "Локомотивом" с субботы на пятницу в связи со стартом в квалификации Лиги чемпионов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦСКА.

"ЦСКА попросил РФПЛ перенести матч на пятницу, руководствуясь нормами регламента", - сказали в пресс- службе.

ЦСКА 25 июля в Афинах в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграет с греческим АЕКом.

Согласно регламенту чемпионата РФПЛ, клубы, участвующие в еврокубках, имеют право на перенос матча чемпионата в рамках одного тура на один день.