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ЦСКА попросил РФПЛ перенести матч с "Локомотивом" на пятницу

Спорт
17 июля, 17:47 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Встреча второго тура чемпионата страны запланирована на 22 июля, но 25-го армейцам предстоит сыграть в Лиге чемпионов

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Болельщики ЦСКА

Болельщики ЦСКА

©  Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 17 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. ЦСКА обратился в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) с просьбой о переносе матча второго тура чемпионата страны с московским "Локомотивом" с субботы на пятницу в связи со стартом в квалификации Лиги чемпионов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦСКА.

"ЦСКА попросил РФПЛ перенести матч на пятницу, руководствуясь нормами регламента", - сказали в пресс- службе.

ЦСКА 25 июля в Афинах в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграет с греческим АЕКом.

Согласно регламенту чемпионата РФПЛ, клубы, участвующие в еврокубках, имеют право на перенос матча чемпионата в рамках одного тура на один день.

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