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Промоутер: Кличко еще не принял решения о реванше с Джошуа

Спорт
17 июля, 17:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июля. /ТАСС

29 апреля в 12-раундовом бою на лондонском "Уэмбли" Энтони Джошуа выиграл у Владимира Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде

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Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Энтони Джошуа и Владимир Кличко

© EPA/SEAN DEMPSEY

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Украинский боксер Владимир Кличко еще не принял решения насчет возможного боя-реванша с британцем Энтони Джошуа. Об этом сообщил промоутер Кличко Том Леффлер, чьи слова приводит портал Seconds Out.

29 апреля в 12-раундовом бою на лондонском "Уэмбли" Джошуа выиграл у Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, защитив титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и завоевав пояс суперчемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

"Я хотел бы увидеть этот бой, но Владимир еще не принял решения насчет реванша, - сказал Леффлер. - Я думаю, что в первом бою он показал лучший бокс за долгое время, поэтому он способен победить в реванше. Но решение принимать не мне".

Джошуа по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 19 побед (все нокаутом). На счету Кличко 64 победы (53 нокаутом), пять поражений.

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