Промоутер: Кличко еще не принял решения о реванше с Джошуа

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Украинский боксер Владимир Кличко еще не принял решения насчет возможного боя-реванша с британцем Энтони Джошуа. Об этом сообщил промоутер Кличко Том Леффлер, чьи слова приводит портал Seconds Out.
29 апреля в 12-раундовом бою на лондонском "Уэмбли" Джошуа выиграл у Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, защитив титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и завоевав пояс суперчемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
"Я хотел бы увидеть этот бой, но Владимир еще не принял решения насчет реванша, - сказал Леффлер. - Я думаю, что в первом бою он показал лучший бокс за долгое время, поэтому он способен победить в реванше. Но решение принимать не мне".
Джошуа по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 19 побед (все нокаутом). На счету Кличко 64 победы (53 нокаутом), пять поражений.