КДК РФС рассмотрит оскорбительное скандирование фанатов на матче за Суперкубок России

Болельщики на матче за Суперкубок России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Локомотив" (Москва) © Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 17 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит использование пиротехники и скандирование оскорбительных выражений болельщиками на матче за Суперкубок России. Об этом ТАСС сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

В матче за Суперкубок России, который состоялся 14 июля в Москве на стадионе "Локомотив", "Спартак" со счетом 2:1 в дополнительное время обыграл "Локомотив".

"В рапорте отмечено использование болельщиками обоих клубов пиротехники и скандирование оскорбительных выражений и ненормативной лексики", - сказал Григорьянц.