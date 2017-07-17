КДК РФС рассмотрит оскорбительное скандирование фанатов на матче за Суперкубок России

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МОСКВА, 17 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит использование пиротехники и скандирование оскорбительных выражений болельщиками на матче за Суперкубок России. Об этом ТАСС сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.
В матче за Суперкубок России, который состоялся 14 июля в Москве на стадионе "Локомотив", "Спартак" со счетом 2:1 в дополнительное время обыграл "Локомотив".
"В рапорте отмечено использование болельщиками обоих клубов пиротехники и скандирование оскорбительных выражений и ненормативной лексики", - сказал Григорьянц.