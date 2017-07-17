Макарова и Веснина рассчитывают победить во всех турнирах серии Большого шлема

МОСКВА, 17 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победа в парном разряде Открытого чемпионата Австралии и составление "полного шлема" в женском парном разряде является следующей целью российских теннисисток Екатерины Макаровой и Елены Весниной. Об этом ТАСС заявила Макарова.

В субботу Веснина и Макарова впервые выиграли Уимблдон в женском парном разряде. В понедельник россиянки вернулись в Москву.

Также они побеждали на Открытом чемпионате США (2014) и "Ролан Гаррос" (2013).

"Нас много спрашивали про Австралию (Открытый чемпионат Австралии - первый турнир серии Большого шлема в году) и это действительно сидит в голове. Из серии турниров Большого шлема нам не хватает лишь победы в Australian Open. Хочется собрать полный шлем - будем настраиваться на покорение этой вершины", - сказала Макарова.

"Об Олимпиаде в Токио еще не думали, но драйва хватит"

Веснина, в свою очередь, отметила, что они с Макаровой еще не думали об участии в Олимпийских играх 2020 года в Токио, но энергии у них много. Макарова и Веснина выиграли олимпийский турнир в женском парном разряде на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

"Так далеко мы еще не заглядывали, но драйва у нас очень много, - сказала Веснина. - Вообще, мы с Катей всегда очень хорошо мотивируем друг друга, это получается очень естественно. Мы сказали: "Хотим Уимблдон" и выиграли. Теперь хотим Австралию".