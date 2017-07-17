Макарова и Веснина рассчитывают победить во всех турнирах серии Большого шлема

Музей советских игровых автоматов проведет аукцион в пользу сиротСоциальная ответственность 17 июля, 18:51
ФАС не допустит необоснованного повышения тарифов после отмены сетевого роумингаЭкономика и бизнес 17 июля, 18:47
Ильиных рассказала, что завоевала бронзу ЧМ в прыжках в воду с трамплина с травмой спиныСпорт 17 июля, 18:45
"Нет ничего страшнее соседей": чем мы обязаны королю ужасов Джорджу РомероКультура 17 июля, 18:23
Макарова и Веснина рассчитывают победить во всех турнирах серии Большого шлемаСпорт 17 июля, 18:15
Бажина и Ильиных завоевали бронзу в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплинаСпорт 17 июля, 18:12
КДК РФС рассмотрит оскорбительное скандирование фанатов на матче за Суперкубок РоссииСпорт 17 июля, 18:02
Промоутер: Кличко еще не принял решения о реванше с ДжошуаСпорт 17 июля, 17:59
Дачный вопрос: в чем суть конфликта вокруг дипсобственности России в СШАМеждународная панорама 17 июля, 17:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победа в парном разряде Открытого чемпионата Австралии и составление "полного шлема" в женском парном разряде является следующей целью российских теннисисток Екатерины Макаровой и Елены Весниной. Об этом ТАСС заявила Макарова.
В субботу Веснина и Макарова впервые выиграли Уимблдон в женском парном разряде. В понедельник россиянки вернулись в Москву.
Также они побеждали на Открытом чемпионате США (2014) и "Ролан Гаррос" (2013).
"Нас много спрашивали про Австралию (Открытый чемпионат Австралии - первый турнир серии Большого шлема в году) и это действительно сидит в голове. Из серии турниров Большого шлема нам не хватает лишь победы в Australian Open. Хочется собрать полный шлем - будем настраиваться на покорение этой вершины", - сказала Макарова.
Веснина, в свою очередь, отметила, что они с Макаровой еще не думали об участии в Олимпийских играх 2020 года в Токио, но энергии у них много. Макарова и Веснина выиграли олимпийский турнир в женском парном разряде на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.
"Так далеко мы еще не заглядывали, но драйва у нас очень много, - сказала Веснина. - Вообще, мы с Катей всегда очень хорошо мотивируем друг друга, это получается очень естественно. Мы сказали: "Хотим Уимблдон" и выиграли. Теперь хотим Австралию".