Посол Австрии в РФ: велогонка Москва-Владивосток с каждым годом становится все интереснее

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Ультрамарафонская шоссейная многодневная велогонка Red Bull Trans-Siberian Extreme с каждым годом становится все более представительной и интересной. Такое мнение журналистам высказал посол Австрии в России Эмиль Брикс.

Многодневная велогонка общей протяженностью более 9200 км стартует 18 июля в Москве на площади Революции. Участники проедут вдоль Транссибирской магистрали. Самая протяженная велогонка в мире пройдет в 14 этапов, каждый из которых будет от 319 до 1372 км длиной.

"Я рад приветствовать организаторов и участников гонки, особенно двух дам, которые решились выйти на старт, желаю гонщикам пройти эту дистанцию и, самое главное, выжить. Как посол Австрии в России, я нахожусь в очень интересной ситуации, потому что в гонке не будет участвовать ни один австриец. Я желаю участникам удачи, потому что более 9 тысяч километров - это в три раза длиннее, чем "Тур де Франс", и я с трудом понимаю, как это возможно преодолеть. Отдельно пожелаю хорошей погоды, потому что в этом году в Москве зеленая зима, были постоянные дожди, но будем надеяться, что в дороге будет лучше", - отметил Брикс.

"Каждый год я открываю эту гонку и каждый год говорю, что приду в следующий раз только в том случае, если марафон станет больше и лучше. Как видите, я сегодня здесь", - добавил он.

Ежегодная велогонка, которая состоится в третий раз, пройдет через Нижний Новгород, Казань, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Свободный, Хабаровск и финиширует 10 августа во Владивостоке. Участникам придется пересечь пять климатических и семь временных зон, более 80 км подъемов и провести более трех недель в седле велосипеда.

Участие в гонке примут 10 велогонщиков из семи стран - лучший из участников марафона в 2016 году россиянин Алексей Щебелин, а также его соотечественник Егор Ковальчук, немец Пьер Бишофф, бразилец Марсело Флорентино Соарес, ирландец Адриан О`Салливан, датчане Петер Сандхольт, Микаэль Кнудсен и Аске Себю. Также впервые в истории гонки на старт выйдут две женщины - американка Ферсдей Джервальс-Дубина и представительница Филлипин Шангрила Рендон.