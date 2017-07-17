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Ильиных рассказала, что завоевала бронзу ЧМ в прыжках в воду с трамплина с травмой спины

Спорт
17 июля, 18:45 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 17, июля. /ТАСС

В понедельник россиянка в паре с Надеждой Бажиной заняла третье место в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина

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Надежда Бажина и Кристина Ильиных

Надежда Бажина и Кристина Ильиных

© EPA/Zoltan Mathe

БУДАПЕШТ, 17 июля. /ТАСС/. Россиянка Кристина Ильиных завоевала бронзу чемпионата мира по водным видам спорта в синхронных прыжках с трехметрового трамплина с травмой спины. Об этом она рассказала журналистам после окончания соревнований.

Ильиных стала призером чемпионата мира в Будапеште в паре с Надеждой Бажиной, россиянки получили по сумме пяти прыжков 312,60 балла. Победительницами стали китаянки Яни Чан и Тинмао Ши (333,30), второе место заняли канадки Дженнифер Абель и Мелисса Ситрини-Болье (323,43).

"Самым трудным моментом было то, что у меня болела спина. Боль начала испытывать еще на сборах. Поскольку я постоянно тренировалась, не успела ее [спину] до конца восстановить", - сказала Ильиных.

"Для нас эта медаль первая на таком уровне, поэтому все еще впереди. Но к Олимпиаде, в принципе, ничего усложнять не надо, достаточно отточить эту программу", - добавила она.

Бронза Бажиной и Ильиных стала шестой наградой для сборной России на чемпионате мира в Будапеште. В субботу 29-летняя Бажина завоевала первую для себя награду на чемпионатах мира - серебро в прыжках с метрового трамплина, для 22-летней Ильиных эта медаль чемпионата мира также стала первой в карьере.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.

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