Щебелин считает, что прошлогодний опыт поможет ему в велогонке Москва - Владивосток

МОСКВА, 17 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Победный опыт участия в ультрамарафонской шоссейной многодневной велогонке Red Bull Trans-Siberian Extreme - 2016 станет большим плюсом для россиянина Алексея Щебелина в соревновании этого года. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Щебелин стал победителем велогонки Москва - Владивосток в 2016 году в категории соло.

"Есть опыт прошлого года, предусмотрел возможные последствия плохой погоды, подобрал экипировку. В первую очередь, нужно понять соперников, должно быть понимание, как двигаться по дистанции. Если они будут сильнее, то, значит, где-то нужно максимально экономить силы, также нужно понять, где их слабые места и по возможности их атаковать. Конечно, большой плюс, что знаю дистанцию, маршруты, что есть прошлогодний опыт, хотя не помню все участки из-за усталости", - рассказал велогонщик.

"Подготовка к таким гонкам у меня началась еще в десять лет, я всю жизнь занимаюсь велоспортом, - продолжил он. - Прямо перед турниром больше занимаюсь психологией, нежели физикой. Я знаю, что в прошлом году я проехал, у меня получилось, учел нюансы общей физической подготовки, кое- что добавил зимой. Также я принял участие в тестовой гонке в Санкт-Петербурге на 850 км, которые были хорошо и уверенно мной преодолены за два дня, что свидетельствует о положительной готовности к предстоящему турниру".

По словам Щебелина, на таких трудных гонках неправильно ставить перед собой цель победить. "Моя цель - доехать, потому что, думаю, настраивать себя на победу в таком марафоне неправильно, ведь это длинная гонка, в которой не знаешь, что тебя может ожидать. Любая малейшая проблема со здоровьем или велосипедом может внести какие-то коррективы. Нельзя форсировать события, как я сделал в прошлом году, когда просто шел от этапа к этапу, когда я ознакамливался с маршрутом, рельефом, определял тактику прямо перед стартом очередного отрезка", - заключил спортсмен.

Многодневная велогонка общей протяженностью более 9200 км стартует 18 июля в Москве на Площади Революции. Самая протяженная велогонка в мире пройдет в 14 этапов от 319 до 1372 км длиной. Спортсмены проедут через Нижний Новгород, Казань, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Свободный, Хабаровск и финишируют 10 августа во Владивостоке. Участникам придется пересечь 5 климатических и 7 временных зон, более 80 км подъемов и провести более трех недель в седле.

Помимо Щебелина, участие в гонке примут девять велогонщиков - россиянин Егор Ковальчук, немец Пьер Бишофф, бразилец Марсело Флорентино Соарес, ирландец Адриан О`Салливан, датчане Петер Сандхольт, Микаэль Кнудсен и Аске Себю. Также впервые в истории гонки на старт выйдут две женщины - американка Ферсдей Джервальс-Дубина и представительница Филлипин Шангрила Рендон.