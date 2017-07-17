Бажина удивилась, что актер Кутчер вживую увидел ее успех в прыжках в воду на ЧМ

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БУДАПЕШТ, 17 июля. /ТАСС/. Россиянка Надежда Бажина, завоевавшая в паре с Кристиной Ильиных бронзу чемпионата мира в Будапеште в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина, с удивлением узнала, что за их выступлением на трибунах наблюдал голливудский актер Эштон Кутчер и его супруга Мила Кунис, также являющаяся актрисой. Об этом она рассказала журналистам после окончания соревнований.
Ильиных и Бажина завоевали бронзу чемпионата мира, набрав 312,60 балла. Победительницами стали китаянки Яни Чан и Тинмао Ши (333,30), второе место заняли канадки Дженнифер Абель и Мелисса Ситрини-Болье (323,43).
"Серьезно? Они на нас смотрели? - удивилась Бажина. - Мы любим их фильмы, но я прыгала в своем мире и не обратила внимания".
В субботу в синхронных прыжках с трехметрового трамплина золото завоевали россияне Евгений Кузнецов и Илья Захаров. "Это фантастический успех, мы все очень радовались. Они как никто заслужили это золото", - отметила Бажина.
Эта бронза стала шестой наградой для сборной России на чемпионате мира в Будапеште. В субботу 29-летняя Бажина завоевала первую для себя награду на чемпионатах мира - серебро в прыжках с метрового трамплина. Для 22-летней Ильиных эта медаль чемпионата мира также стала первой в карьере.
Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште завершится 30 июля.