Матч второго тура РФПЛ между ЦСКА и "Локомотивом" перенесен на 21 июля

ТАСС, 17 июля. Матч второго тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между ЦСКА и "Локомотивом" состоится 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

Встреча пройдет на "ВЭБ-Арене" и начнется в 19:30 мск.

Ранее ТАСС сообщил, что ЦСКА обратился в РФПЛ с просьбой о переносе матча второго тура чемпионата страны с московским "Локомотивом" с субботы (22 июля) на пятницу в связи со стартом в квалификации Лиги чемпионов.

ЦСКА 25 июля в Афинах в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграет с греческим АЕКом. Согласно регламенту чемпионата РФПЛ, клубы, участвующие в еврокубках, имеют право на перенос матча чемпионата в рамках одного тура на один день.