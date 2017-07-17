Тотти подтвердил, что занял пост директора ФК "Рома"

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ТАСС, 17 июля. Франческо Тотти, выступавший на протяжении всей карьеры за "Рому", подтвердил, что стал директором итальянского футбольного клуба. Об этом сообщает пресс-служба "Ромы".
"Я начинаю с самого начала, - сказал 40-летний Тотти. - У меня было время обдумать все и решить, что я действительно готов продолжить служить этой команде день за днем. Пока что нет никаких деталей, я не хочу иметь конкретную роль - я хочу быть всем и ничем. Я хочу быть важным человеком для "Ромы".
Тотти является чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии. Вместе с "Ромой", в составе которой он провел 25 лет, Тотти становился чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка страны и двукратным обладателем Суперкубка Италии.
28 мая итальянец провел свой последний официальный матч за "Рому" в качестве игрока. Во всех турнирах за римский клуб Тотти провел 786 матчей и забил 307 мячей. В составе сборной Италии он сыграл 58 встреч и забил девять мячей.