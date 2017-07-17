Тотти подтвердил, что занял пост директора ФК "Рома"

ТАСС, 17 июля. Франческо Тотти, выступавший на протяжении всей карьеры за "Рому", подтвердил, что стал директором итальянского футбольного клуба. Об этом сообщает пресс-служба "Ромы".

"Я начинаю с самого начала, - сказал 40-летний Тотти. - У меня было время обдумать все и решить, что я действительно готов продолжить служить этой команде день за днем. Пока что нет никаких деталей, я не хочу иметь конкретную роль - я хочу быть всем и ничем. Я хочу быть важным человеком для "Ромы".

Тотти является чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии. Вместе с "Ромой", в составе которой он провел 25 лет, Тотти становился чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка страны и двукратным обладателем Суперкубка Италии.

28 мая итальянец провел свой последний официальный матч за "Рому" в качестве игрока. Во всех турнирах за римский клуб Тотти провел 786 матчей и забил 307 мячей. В составе сборной Италии он сыграл 58 встреч и забил девять мячей.