Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.07:
$ 59.07
€ 67.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тотти подтвердил, что занял пост директора ФК "Рома"

Спорт
17 июля, 21:21 UTC+3 ТАСС

28 мая итальянец провел свой последний официальный матч за "Рому" в качестве игрока

Поделиться
Материал из 1 страницы
Франческо Тотти

Франческо Тотти

© EPA/ETTORE FERRARI

ТАСС, 17 июля. Франческо Тотти, выступавший на протяжении всей карьеры за "Рому", подтвердил, что стал директором итальянского футбольного клуба. Об этом сообщает пресс-служба "Ромы".

Смотрите также
Франческо Тотти с женой и детьми после последнего матча в карьере против "Дженоа"

"Рома" победила "Дженоа" в последнем матче Тотти

"Я начинаю с самого начала, - сказал 40-летний Тотти. - У меня было время обдумать все и решить, что я действительно готов продолжить служить этой команде день за днем. Пока что нет никаких деталей, я не хочу иметь конкретную роль - я хочу быть всем и ничем. Я хочу быть важным человеком для "Ромы".

Тотти является чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии. Вместе с "Ромой", в составе которой он провел 25 лет, Тотти становился чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка страны и двукратным обладателем Суперкубка Италии.

28 мая итальянец провел свой последний официальный матч за "Рому" в качестве игрока. Во всех турнирах за римский клуб Тотти провел 786 матчей и забил 307 мячей. В составе сборной Италии он сыграл 58 встреч и забил девять мячей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Роджер Федерер
16
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
10
Свыше шести тысяч человек приняли участие в Ночном забеге по улицам Москвы
7
Россиянки Макарова и Веснина впервые выиграли Уимблдон в парном разряде
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Крупнейшие банки покидают АРБ
2
Экс-глава ГУ МВД по СЗФО получил 7 лет по делу о "золотых парашютах"
3
На границе Крыма образовались очереди машин с украинской стороны
4
Депутат ГД обратился в Генпрокуратуру после скандала со свадьбой дочери судьи на Кубани
5
ФАС потребовала от "большой четверки" операторов связи отменить роуминг по РФ внутри сети
6
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
7
Российские футболистки стартуют на чемпионате Европы в Нидерландах
Темы дня
Реклама