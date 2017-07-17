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Прыгуны в воду Минибаев и Бондарь планирует выступать вместе до Олимпиады-2020

Спорт
17 июля, 21:48 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 17, июля. /ТАСС
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БУДАПЕШТ, 17 июля. /ТАСС/. Россияне Виктор Минибаев и Александр Бондарь, завоевавшие серебро чемпионата мира в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки, планируют выступать вместе до Олимпийских игр 2020 года в Токио. Об этом они рассказали журналистам после окончания соревнований.

Россияне на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште набрали 458,55 балла. Победителями стали китайцы Ян Хао и Чэнь Айсэнь (498,48), третье место заняли немцы Патрик Хаусдинг и Саша Кляйн (440,82).

"Все зависит от решения тренеров, но мы планируем выступать вместе до Олимпийских игр", - сказал Минибаев.

Спортсмены уверены, что им будет по силам в будущем составить конкуренцию китайцам в борьбе за золотые медали. "Все реально, надо просто работать. Китайцы сегодня отпрыгали максимально сильно, я давно не видел у них таких прыжков. Но бороться с ними можно, надо просто больше тренироваться", - сказал Минибаев.

Бондарь ранее выступал за сборную Украины. Осенью 2015 года спортсмен получил гражданство России. Нынешний чемпионат мира стал для него первым крупным соревнованием за российскую сборную.

Для Минибаева эта награда стала третьей на чемпионатах мира. В 2013 году он стал вторым в синхронных прыжках с вышки, в 2015-м - третьим.

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