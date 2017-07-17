Мужская сборная Москвы по теннису стала победителем Спартакиады учащихся

ТАСС, 17 июля. Мужская сборная Москвы по теннису выиграла восьмую летнюю Спартакиаду учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

В финале москвич Давид Георгадзе уступил в личной встрече представителю Московской области Егору Носкину, Сабриян Данилов (Москва) выиграл у подмосковного спортсмена Раиля Ибрагимова. В парной встрече победу одержали московские теннисисты, таким образом победителем теннисных соревнований среди мужчин стала сборная Москвы.

Женский турнир выиграла сборная Санкт-Петербурга, победившая в финале команду Москвы.

Соревнования по теннису в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Ростове-на-Дону.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.