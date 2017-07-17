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Игрок: сборная Москвы по теннису выиграла Спартакиаду за счет того, что рисковала

Спорт
17 июля, 22:22 UTC+3 ТАСС

Мужская сборная Москвы по теннису стала победителем восьмой летней Спартакиады учащихся России, обыграв в финале команду Московской области

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ТАСС, 17 июля. Мужская сборная Москвы по теннису смогла победить на восьмой летней Спартакиаде учащихся России за счет того, что рисковала и принимала умные решения. Такое мнение пресс-службе соревнований высказал московский теннисист Сабриян Данилов.

Мужская сборная Москвы по теннису стала победителем восьмой летней Спартакиады учащихся России, обыграв в финале команду Московской области.

"Радость от победы зашкаливает, - сказал Данилов. - Мы выиграли за счет того, что рисковали и принимали умные решения. Такой напряженный матч доставляет кайф, когда в концовке ты побеждаешь. Ради этих моментов и играем в теннис, сегодняшнее золото - это вознаграждение за проделанную работу".

Соревнования по теннису в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Ростове-на-Дону.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

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