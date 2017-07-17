Игрок: сборная Москвы по теннису выиграла Спартакиаду за счет того, что рисковала

ТАСС, 17 июля. Мужская сборная Москвы по теннису смогла победить на восьмой летней Спартакиаде учащихся России за счет того, что рисковала и принимала умные решения. Такое мнение пресс-службе соревнований высказал московский теннисист Сабриян Данилов.

Мужская сборная Москвы по теннису стала победителем восьмой летней Спартакиады учащихся России, обыграв в финале команду Московской области.

"Радость от победы зашкаливает, - сказал Данилов. - Мы выиграли за счет того, что рисковали и принимали умные решения. Такой напряженный матч доставляет кайф, когда в концовке ты побеждаешь. Ради этих моментов и играем в теннис, сегодняшнее золото - это вознаграждение за проделанную работу".

Соревнования по теннису в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Ростове-на-Дону.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.