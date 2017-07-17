Погоня за Китаем: россияне продолжают идти вторыми на ЧМ по водным видам спорта

БУДАПЕШТ, 17 июля. /ТАСС/. Российская сборная по итогам третьего соревновательного дня на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште продолжает занимать второе место в медальном зачете. В понедельник коллекцию наград национальной команды пополнили прыгуны в воду и синхронисты. На счету россиян теперь три золотых, три серебряных и одна бронзовая награды, в то время как у китайской команды пять золотых медалей и три серебра.

Закрались сомнения

Соревновательную программу дня по традиции открыли синхронисты. На этот раз черед показывать свои программы выпал смешанным дуэтам. Россию в соревнованиях представляли Михаела Каланча и Александр Мальцев. Медали в этом виде программы впервые были разыграны на прошлом чемпионате мира в Казани, Россию на тех соревнованиях также представлял Мальцев, только в паре с ним была другая партнерша - Дарина Валитова.

В Будапеште история выступления россиян в смешанных дуэтах пока повторяется: в технической программе они вновь заняли второе место. Однако, по словам тренера пары Ганы Максимовой, на этот раз отсутствие первого места в золотоносном для России виде спорта стало объективным отражением качества исполнения дуэтом технической программы.

"Не стоит сравнивать эту ситуацию с чемпионатом мира в Казани, когда также были серебряными призерами в технической программе - там мы были на голову выше и в квалификации, и в финале технической программы, но нас засудили в качестве реверанса в сторону американского дуэта, - отметила Максимова. - В Казани мы не дали повода сомневаться в своем преимуществе, я спокойно смотрела людям в глаза, а сейчас мы такой повод судьям дали".

Победу одержали итальянцы Джорджо Минисини и Маниле Фламини. Любопытно, что соревнования судил отец Минисини, однако выставленные им оценки не свидетельствовали о его предвзятом взгляде на выступление сына.

Голливудская история

В воскресенье российские прыгуны, которые уже в первый день соревнований перевыполнили медальный план на турнир, продолжили собирать награды чемпионата мира. На этот раз порадовали Надежда Бажина и Кристина Ильиных, завоевавшие с результатом 312,60 балла бронзу в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина. В субботу 29-летняя Бажина завоевала первую для себя награду на чемпионатах мира - серебро в прыжках с метрового трамплина. Для 22-летней Ильиных эта медаль чемпионата мира также стала первой в карьере.

После первой медали на турнире Бажина всячески подчеркивала, что во время соревнований совершенно не следила за тем, что происходит вокруг нее и была сосредоточена исключительно на своих прыжках. Вот и в понедельник она также была полностью погружена в себя, не заметила, что на трибунах присутствовали голливудская пара Эштон Кутчер и Мила Кунис, которые находятся в Будапеште на съемках нового фильма.

"Серьезно? Они на нас смотрели? - удивилась Бажина. - Мы любим их фильмы, но я прыгала в своем мире и не обратила внимание".

Что касается Ильиных, то она выступала с травмой спины, которую получила во время подготовки к чемпионату мира. "Поскольку я постоянно тренировалась, не успела до конца восстановиться", - рассказала спортсменка.

Победительницами стали китаянки Яни Чан и Тинмао Ши, второе место заняли канадки Дженнифер Абель и Мелисса Ситрини-Болье.

Бондарь дебютировал с медали

Третью медаль в понедельник россияне завоевали в мужских синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Виктор Минибаев и Александр Бондарь стали серебряными призерами, уступив только паре Хао Ян и Айсэнь Чэнь из Китая.

Для 23-летнего Бондаря этот чемпионат мира стал первым крупным международным стартом в качестве российского спортсмена. Уроженец Луганска переехал в Россию в 2013 году. В Москве он собирался завершить спортивную карьеру, однако получив поддержку Российской федерации прыжков в воду передумал идти на этот шаг. Осенью прошлого года спортсмен получил российский паспорт, однако пропустил июньский чемпионат Европы в Киеве.

"Меня переполняют эмоции. Я хотел показать все, на что способен, ведь меня взяли в команду, по большому счету, без какого-либо результата. Для меня этот старт был очень ответственным", - сказал спортсмен.

Для Минибаева эта награда стала третьей на чемпионатах мира. В 2013 году он стал вторым в синхронных прыжках с вышки, в 2015 - третьим.

Третье место в медальном зачете с двумя золотыми медалями продолжают занимать французы. Чемпионат мира в Будапеште завершится 30 июля.