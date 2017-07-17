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Игрок: соревнования по теннису на Спартакиаде проходили на хороших кортах

Спорт
17 июля, 22:44 UTC+3 ТАСС

Соревнования по теннису в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Ростове-на-Дону

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ТАСС, 17 июля. Соревнования по теннису на восьмой летней Спартакиаде учащихся России проходили на хороших кортах. Такое мнение пресс-службе соревнований высказал подмосковный теннисист Егор Носкин.

Сборная Московской области стала серебряным призером Спартакиады, уступив в финале команде Москвы.

"Соревнования Спартакиады организованы на отличном уровне, - сказал Носкин. - Приятно играть на хороших кортах. Считаю, что на Спартакиаде средний уровень конкуренции, но все зависит от настроя на матч. Если соперник хорошо готов эмоционально, то стоит ожидать тяжелую игру, то есть борьбу за каждый мяч, и в этом случае получится захватывающий теннис".

Соревнования по теннису в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Ростове-на-Дону.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

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