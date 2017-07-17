Французский гонщик Лёб снялся с ралли "Шелковый путь" из-за травмы

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ТАСС, 17 июля. Французский гонщик команды "Пежо" Себастьян Лёб снялся с ралли-рейда "Шелковый путь" из-за травмы, полученной в результате аварии на девятом этапе. Об этом сообщает пресс-служба команды.
На девятом этапе Лёб, до этого лидировавший в зачете внедорожников, сбился с курса, налетел на яму и повредил автомобиль. Из-за повреждения левой подвески он потерял более двух с половиной часов. В лидеры общего зачета вырвался его партнер по команде и соотечественник Сириль Депре.
"У меня сейчас очень болит палец, я не могу держать руль и чувствую себя не очень хорошо, - сказал Лёб. - Я не в состоянии продолжать гонку в подобных условиях".
Ралли "Шелковый путь" завершится 22 июля.