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Французский гонщик Лёб снялся с ралли "Шелковый путь" из-за травмы

Спорт
17 июля, 22:56 UTC+3 ТАСС

На девятом этапе Себастьян Лёб, до этого лидировавший в зачете внедорожников, сбился с курса, налетел на яму и повредил автомобиль

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Себастьян Лёб

Себастьян Лёб

© EPA/FELIPE TRUEBA

ТАСС, 17 июля. Французский гонщик команды "Пежо" Себастьян Лёб снялся с ралли-рейда "Шелковый путь" из-за травмы, полученной в результате аварии на девятом этапе. Об этом сообщает пресс-служба команды.

На девятом этапе Лёб, до этого лидировавший в зачете внедорожников, сбился с курса, налетел на яму и повредил автомобиль. Из-за повреждения левой подвески он потерял более двух с половиной часов. В лидеры общего зачета вырвался его партнер по команде и соотечественник Сириль Депре.

"У меня сейчас очень болит палец, я не могу держать руль и чувствую себя не очень хорошо, - сказал Лёб. - Я не в состоянии продолжать гонку в подобных условиях".

Ралли "Шелковый путь" завершится 22 июля.

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