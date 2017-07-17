Поветкин вошел в список "чистых" боксеров по версии WBC и VADA

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Россиянин Александр Поветкин вошел в число "чистых" боксеров в программе Всемирного боксерского совета (WBC) и Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA). Об этом говорится в совместном отчете организаций, который имеется в распоряжении ТАСС.
Согласно информации, тесты Поветкина, сданные по программе "Чистый бокс" в 2017 году, дали отрицательный результат. Согласно отчету, отрицательный результат также показали тесты бывшего чемпиона мира Сергея Ковалева, а также российских боксеров Матвея Коробова и Арифа Магомедова.
При этом, бывший соперник Поветкина Бермейн Стиверн (бой не состоялся в связи с обнаружением в пробе Поветкина остарина - прим. ТАСС) пропустил сдачу тестов. Также тесты не сдавал чемпион Всемирной боксерской организации (WBO) новозеландец Джозеф Паркер.
В ночь на 2 июля 37-летний Поветкин по очкам победил украинца Андрея Руденко в 12-раундовом бою за интернациональный титул WBO и континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA). После поединка Поветкин также был возвращен в рейтинг Международной боксерской федерации (IBF).
В мае 2016 года был отменен поединок Поветкина против чемпиона мира по версии WBC американца Деонтея Уайлдера после того, как в допинг-пробе Поветкина был обнаружен мельдоний, а в декабре 2016 года - претендентский бой против канадца Бермейна Стиверна после обнаружения в допинг-пробе россиянина остарина. Впоследствии Поветкин был исключен из рейтингов WBC и IBF. WBO отказалась возвращать его в свой рейтинговый зачет, однако в настоящий момент WBO и WBA позволили россиянину вернуться в свои рейтинги. WBC рассматривает апелляцию команды Поветкина на бессрочное отстранение от проведения поединков под эгидой организации.