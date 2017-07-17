Тренер: финал соревнований по теннису на Спартакиаде учащихся получился боевым

Синхронистка Колесниченко вышла в финал ЧМ в произвольной программе солистокСпорт 17 июля, 23:15
Поветкин вошел в список "чистых" боксеров по версии WBC и VADAСпорт 17 июля, 23:07
Французский гонщик Лёб снялся с ралли "Шелковый путь" из-за травмыСпорт 17 июля, 22:56
Погоня за Китаем: россияне продолжают идти вторыми на ЧМ по водным видам спортаСпорт 17 июля, 22:42
США сняли запрет на провоз крупной электроники на всех рейсах из Ближнего ВостокаМеждународная панорама 17 июля, 22:08
Мутко назвал достойным выступление сборной России в первые дни ЧМ по водным видам спортаСпорт 17 июля, 22:08
Прощание с Владимиром Толоконниковым пройдет 20 июля в московском Доме киноКультура 17 июля, 21:47
Конфликт интересов участников финрынка: банки до конца осени найдут альтернативу АРБЭкономика и бизнес 17 июля, 21:38
Мутко надеется, что россиянки смогут выйти из группы на чемпионате Европы по футболуСпорт 17 июля, 21:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 17 июля. Финал мужских соревнований по теннису на восьмой летней Спартакиаде учащихся России получился боевым. Такое мнение пресс-службе соревнований высказал заслуженный тренер России по теннису Александр Каливод.
В финале мужского турнира сборная Москвы победила команду Московской области.
"Считаю, что у юношей получился сверхинтересный финал, так как победитель определялся в парном матче, - сказал Каливод. - Команда Москвы буквально вырвала победу на тай- брейке в решающем сете. В целом финал среди ребят можно охарактеризовать, как красочный и боевой. Парни показали настоящий мужской теннис: мощные подачи, плотная игра на задней линии".
Заслуженный тренер России высоко оценил игру подмосковного теннисиста Егора Носкина. "Егор Носкин стабильно демонстрирует агрессивную игру, - отметил Каливод. - Желаю Егору развивать талант в игре, трудолюбие и природный талант у него есть. После Романа Сафиуллина, начинавшего карьеру в Подольске, Егор - самый перспективный теннисист из Московской области".
Соревнования по теннису в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Ростове-на-Дону.
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.