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Тренер: финал соревнований по теннису на Спартакиаде учащихся получился боевым

Спорт
17 июля, 23:22 UTC+3 ТАСС

В финале мужского турнира Спартакиады по теннису, который прошел в Ростове-на-Дону, сборная Москвы победила команду Московской области

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ТАСС, 17 июля. Финал мужских соревнований по теннису на восьмой летней Спартакиаде учащихся России получился боевым. Такое мнение пресс-службе соревнований высказал заслуженный тренер России по теннису Александр Каливод.

В финале мужского турнира сборная Москвы победила команду Московской области.

"Считаю, что у юношей получился сверхинтересный финал, так как победитель определялся в парном матче, - сказал Каливод. - Команда Москвы буквально вырвала победу на тай- брейке в решающем сете. В целом финал среди ребят можно охарактеризовать, как красочный и боевой. Парни показали настоящий мужской теннис: мощные подачи, плотная игра на задней линии".

Заслуженный тренер России высоко оценил игру подмосковного теннисиста Егора Носкина. "Егор Носкин стабильно демонстрирует агрессивную игру, - отметил Каливод. - Желаю Егору развивать талант в игре, трудолюбие и природный талант у него есть. После Романа Сафиуллина, начинавшего карьеру в Подольске, Егор - самый перспективный теннисист из Московской области".

Соревнования по теннису в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Ростове-на-Дону.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

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