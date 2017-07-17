Клуб НБА "Хьюстон" выставлен на продажу, журнал Forbes оценивает его в $1,65 млрд

ТАСС, 17 июля. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Хьюстон" выставлен на продажу. Об этом сообщает телекомпания ESPN со ссылкой на президента клуба Тэда Брауна.

"Владелец клуба Лесли Александер выставил "Хьюстон", а также компанию по управлению профессиональными и полупрофессиональными спортивными клубами "Клатч Сити Спортс энд Энтертейнмент" (Clutch City Sports and Entertainment) на продажу", - сообщил Браун, отметив, что на протяжении нескольких лет Лесли Александеру, владеющему клубом с 1993 года, не раз поступали различные предложения о продаже, однако до последнего времени он их не рассматривал.

По словам Брауна, каких-либо конкретных сроков заключения сделки о продаже клуба в данный момент не определено и он будет взаимодействовать с руководством НБА пока не будет определен новый владелец.

Как отметила телекомпания ESPN, интерес к клубу могут проявить инвесторы не только в США, но и в странах Азии. Нынешний владелец приобрел его за $85 млн, а ранее в нынешнем году журнал Forbes оценил "Хьюстон" в $1,65 млрд.

Клуб, первоначально называвшийся "Сан-Диего Рокетс", был основан в 1967 году в Сан-Диего, а в 1971 году он был переведен в Хьюстон. Он выступает в Западной конференции НБА, его домашняя арена - Toyota Center в центре Хьюстона.