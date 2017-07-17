Клуб НБА "Хьюстон" выставлен на продажу, журнал Forbes оценивает его в $1,65 млрд

Пятиборец Лесун возглавил сборную России на чемпионате Европы в МинскеСпорт 18 июля, 0:30
Группа Imagine Dragons собрала полный "Олимпийский"Культура 18 июля, 0:28
"Вертолеты России" и Минобороны РФ подписали контракт на поставку двух Ми-38Армия и ОПК 18 июля, 0:21
"Динамо" и "Спартак" сыграют в первом столичном дерби чемпионата России по футболуСпорт 18 июля, 0:20
Минниханов был уверен в победе заявки Казани на проведение ЧМ по плаванию на короткой водеСпорт 18 июля, 0:10
Сбербанк поддерживает создание новой банковской ассоциацииЭкономика и бизнес 17 июля, 23:23
Синхронистка Колесниченко вышла в финал ЧМ в произвольной программе солистокСпорт 17 июля, 23:15
Поветкин вошел в список "чистых" боксеров по версии WBC и VADAСпорт 17 июля, 23:07
Французский гонщик Лёб снялся с ралли "Шелковый путь" из-за травмыСпорт 17 июля, 22:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 17 июля. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Хьюстон" выставлен на продажу. Об этом сообщает телекомпания ESPN со ссылкой на президента клуба Тэда Брауна.
"Владелец клуба Лесли Александер выставил "Хьюстон", а также компанию по управлению профессиональными и полупрофессиональными спортивными клубами "Клатч Сити Спортс энд Энтертейнмент" (Clutch City Sports and Entertainment) на продажу", - сообщил Браун, отметив, что на протяжении нескольких лет Лесли Александеру, владеющему клубом с 1993 года, не раз поступали различные предложения о продаже, однако до последнего времени он их не рассматривал.
По словам Брауна, каких-либо конкретных сроков заключения сделки о продаже клуба в данный момент не определено и он будет взаимодействовать с руководством НБА пока не будет определен новый владелец.
Как отметила телекомпания ESPN, интерес к клубу могут проявить инвесторы не только в США, но и в странах Азии. Нынешний владелец приобрел его за $85 млн, а ранее в нынешнем году журнал Forbes оценил "Хьюстон" в $1,65 млрд.
Клуб, первоначально называвшийся "Сан-Диего Рокетс", был основан в 1967 году в Сан-Диего, а в 1971 году он был переведен в Хьюстон. Он выступает в Западной конференции НБА, его домашняя арена - Toyota Center в центре Хьюстона.