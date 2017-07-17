Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.07:
$ 59.07
€ 67.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Клуб НБА "Хьюстон" выставлен на продажу, журнал Forbes оценивает его в $1,65 млрд

Спорт
17 июля, 23:37 UTC+3 ТАСС

Нынешний владелец "Хьюстона" Лесли Александер приобрел его за $85 млн в 1993 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 17 июля. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Хьюстон" выставлен на продажу. Об этом сообщает телекомпания ESPN со ссылкой на президента клуба Тэда Брауна.

"Владелец клуба Лесли Александер выставил "Хьюстон", а также компанию по управлению профессиональными и полупрофессиональными спортивными клубами "Клатч Сити Спортс энд Энтертейнмент" (Clutch City Sports and Entertainment) на продажу", - сообщил Браун, отметив, что на протяжении нескольких лет Лесли Александеру, владеющему клубом с 1993 года, не раз поступали различные предложения о продаже, однако до последнего времени он их не рассматривал.

По словам Брауна, каких-либо конкретных сроков заключения сделки о продаже клуба в данный момент не определено и он будет взаимодействовать с руководством НБА пока не будет определен новый владелец.

Как отметила телекомпания ESPN, интерес к клубу могут проявить инвесторы не только в США, но и в странах Азии. Нынешний владелец приобрел его за $85 млн, а ранее в нынешнем году журнал Forbes оценил "Хьюстон" в $1,65 млрд.

Клуб, первоначально называвшийся "Сан-Диего Рокетс", был основан в 1967 году в Сан-Диего, а в 1971 году он был переведен в Хьюстон. Он выступает в Западной конференции НБА, его домашняя арена - Toyota Center в центре Хьюстона.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Роджер Федерер
16
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
10
Свыше шести тысяч человек приняли участие в Ночном забеге по улицам Москвы
7
Россиянки Макарова и Веснина впервые выиграли Уимблдон в парном разряде
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На границе Крыма образовались очереди машин с украинской стороны
2
ФАС потребовала от "большой четверки" операторов связи отменить роуминг по РФ внутри сети
3
Крупнейшие банки покидают АРБ
4
Минобороны РФ обнародовало уникальные документы об освобождении Польши от нацистов
5
Володин предложил Армении сделать русский официальным для признания водительских прав в РФ
6
Группа Imagine Dragons собрала полный "Олимпийский"
7
ЦИК: бюро "Яблока" не имело права выдвигать Ройзмана на губернаторские выборы
Темы дня
Реклама