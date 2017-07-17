Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.07:
$ 59.07
€ 67.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборные Германии и Швеции сыграли вничью в матче женского чемпионата Европы по футболу

Спорт
17 июля, 23:42 UTC+3 ГААГА ГААГА 17, июля. /ТАСС

Встреча группы В завершилась со счетом 0:0

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГААГА, 17 июля. /ТАСС/. Сборная Германии сыграла вничью с командой Швеции со счетом 0:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу среди женских команд. Турнир проходит в Нидерландах.

В группе B также выступают сборные России и Италии, чей матч состоялся ранее в понедельник и завершился победой россиянок - 2:1. В следующем туре состоятся матчи Россия - Швеция и Италия - Германия, обе встречи пройдут 21 июля.

Чемпионат Европы завершится 6 августа.

Смотрите также

Российские футболистки победили итальянок в стартовом матче чемпионата Европы

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Роджер Федерер
16
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
10
Свыше шести тысяч человек приняли участие в Ночном забеге по улицам Москвы
7
Россиянки Макарова и Веснина впервые выиграли Уимблдон в парном разряде
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На границе Крыма образовались очереди машин с украинской стороны
2
ФАС потребовала от "большой четверки" операторов связи отменить роуминг по РФ внутри сети
3
Крупнейшие банки покидают АРБ
4
Минобороны РФ обнародовало уникальные документы об освобождении Польши от нацистов
5
Володин предложил Армении сделать русский официальным для признания водительских прав в РФ
6
Группа Imagine Dragons собрала полный "Олимпийский"
7
ЦИК: бюро "Яблока" не имело права выдвигать Ройзмана на губернаторские выборы
Темы дня
Реклама