Сборные Германии и Швеции сыграли вничью в матче женского чемпионата Европы по футболу

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ГААГА, 17 июля. /ТАСС/. Сборная Германии сыграла вничью с командой Швеции со счетом 0:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу среди женских команд. Турнир проходит в Нидерландах.
В группе B также выступают сборные России и Италии, чей матч состоялся ранее в понедельник и завершился победой россиянок - 2:1. В следующем туре состоятся матчи Россия - Швеция и Италия - Германия, обе встречи пройдут 21 июля.
Чемпионат Европы завершится 6 августа.