Российские ватерполисты победили японцев в первом матче на ЧМ в Будапеште

БУДАПЕШТ, 17 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России по водному поло одержала победу над командой Японии со счетом 15:8 в первом матче на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Соревнования по водному поло проходят в открытом бассейне на острове Маргит.

Сборная России выступает в группе D с командами США, Хорватии и Японии. Ранее в понедельник хорваты обыграли команду США со счетом 12:7.

Следующий матч россияне проведут 19 июля против команды Хорватии.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште завершится 30 июля.