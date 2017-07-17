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Российские ватерполисты победили японцев в первом матче на ЧМ в Будапеште

Спорт
17 июля, 23:43 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 17, июля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 15:8

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БУДАПЕШТ, 17 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России по водному поло одержала победу над командой Японии со счетом 15:8 в первом матче на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Соревнования по водному поло проходят в открытом бассейне на острове Маргит.

Сборная России выступает в группе D с командами США, Хорватии и Японии. Ранее в понедельник хорваты обыграли команду США со счетом 12:7.

Следующий матч россияне проведут 19 июля против команды Хорватии.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште завершится 30 июля.

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