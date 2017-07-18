Легкоатлет-паралимпиец Кобесов 29 июля дебютирует в ММА

МОСКВА, 18 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский легкоатлет-паралимпиец Чермен Кобесов 29 июля дебютирует в боях смешанного стиля (ММА) в рамках промоушена Fight Nights Global (FN). Об этом ТАСС сообщил PR-директор FN Лаша Чургулия.

"Кобесов подписал контракт на бой и дебютирует в ММА 29 июля в Москве", - сказал Чургулия.

21-летний Кобесов будет выступать в полусреднем весе. Спортсмен страдает остеомиелитом, его левая рука короче правой и менее подвижна. Он является заслуженным мастером спорта по легкой атлетике, становился двукратным чемпионом мира, а также чемпионом Европы и девятикратным чемпионом России.

Он также являлся кандидатом на участие в летних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро.