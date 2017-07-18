"Динамо" и "Спартак" сыграют в первом столичном дерби чемпионата России по футболу

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Столичные "Динамо" и "Спартак" сыграют во вторник в матче первого тура чемпионата России по футболу. В заключительный день стартового тура состоится также встреча московского "Локомотива" и тульского "Арсенала".

Матчи "Спартака" и "Локомотива" были перенесены из-за встречи этих команд за Суперкубок страны, которая завершилась победой красно-белых в дополнительное время со счетом 2:1. Чемпионы страны завоевали очередной титул, однако времени на празднования у футболистов "Спартака" не было - календарь сразу предложил дерби с динамовцами. Оно пройдет после перерыва в сезон, который "Динамо" провело в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), где уверенно одержало победу, вернувшись в элиту.

"Динамо" будет одной из "темных лошадок" предстоящего сезона - славная история и громкое имя не позволяют рассматривать эту команду как аутсайдера. Состав команды и в прошлом сезоне позволял решать более серьезные задачи, а в межсезонье "Динамо" точечно усилило некоторые позиции, сохранив лидеров, в частности, лучшего бомбардира ФНЛ Кирилла Панченко.

Динамовцы также вернули из аренды в ЦСКА Алексея Ионова и приобрели трех легионеров - боснийского защитника Тони Шунича, сенегальского хавбека Самбу Соу и бразильца Вандерсона. Ранее этот форвард выступал за "Краснодар", тогда как Шунич играл за "Кубань".

"Динамо" начинает сезон под руководством Юрия Калитвинцева. Воспитанник волгоградского футбола выступал за бело-голубых в 1992-94 годах, а затем перешел в "Динамо" киевское и стал играть за сборную Украины. Калитвинцев в 2013-14 годах возглавлял нижегородскую "Волгу", которая дважды уступила "Спартаку" Валерия Карпина, причем в гостях - со счетом 1:6.

"Спартак" к сезону готов

В пятничном матче за Суперкубок против "Локомотива" "Спартак" доказал, что готов к сезону, где ему предстоит защищать свой титул и выступать в Лиге чемпионов. Пока "Спартак" усилился лишь правым защитником Марко Петковичем из Сербии, однако во встрече с "Динамо" Каррере придется производить изменения в центре обороны - дисквалифицирован Георгия Джикия, удаленный в последнем матче прошлого чемпионата с "Арсеналом".

Первое столичное дерби чемпионата пройдет на "Арене-Химки", где продолжат принимать своих соперников динамовцы. Подмосковный стадион вмещает 18,6 тысячи зрителей, на матче ожидается аншлаг. Болельщики "Спартака" получили возможность выкупить около пяти тысяч билетов. Начало встречи - 19:30 мск.

В прошлом сезоне "Динамо" в ФНЛ дважды сыграло со второй командой "Спартака" - 2:1, 1:1. Последний матч команд в премьер-лиге состоялся 8 мая 2016 года на "Открытие-Арене", где "Спартак" Дмитрия Аленичева победил "Динамо" Андрея Кобелева - 3:0. Динамовцы в последние годы стали самым удобным соперником "Спартака", проиграв шесть матчей чемпионата подряд. Последняя победа "Динамо" датирована 25 ноября 2012 года, когда красно-белые были разгромлены в Лужниках со счетом 1:5, после чего ушел в отставку Унаи Эмери.

Главным арбитром матча "Динамо" - "Спартак" назначен Сергей Карасев из Москвы.

Божович против "Локомотива"

В 19:30 мск начнется также встреча "Локомотива" с тульским "Арсеналом". Подопечные Юрия Семина начали сезон неудачно, уступив в матче за Суперкубок. "Локомотив" настроен на борьбу за еврокубковые позиции, однако пока у команды проблемы с составом, особенно в обороне, где из-за травм надолго выбыли Ведран Чорлука и Виталий Денисов.

В прошлом сезоне "Локомотив" на своем поле не сумел победить "Арсенал", который возглавлял Сергей Павлов - 1:1, причем Александр Самедов с пенальти спас команду от поражения уже в добавленное ко второму тайму время. Зато в Туле "Локомотив" легко победил в апреле команду Сергея Кирьякова - 3:0.

Хотя Кирьяков "Арсеналу" место в элите в переходных матчах с "Енисеем" сохранил, команду он покинул, а на его место пришел Миодраг Божович. "Арсенал" стал уже шестым российским клубом черногорского специалиста, а предыдущим был "Локомотив" - в сезоне-2014/15. Божович был уволен за три тура до финиша сезона, выведя команду в финал Кубка России, который "Локомотив" выиграл уже под руководством Игоря Черевченко.

"Арсенал" состав не усилил - единственным новичком стал арендованный у ЦСКА полузащитник Сергей Ткачев.

Матч пройдет на столичном стадионе "Локомотив", главный арбитр - Алексей Сухой из подмосковных Люберец.

Первый тур чемпионата России стартовал в субботу, когда "Урал" сыграл вничью с "Ростовом" (1:1), "Тосно" проиграл "Уфе" (0:1), а "Анжи" - ЦСКА (1:3). В воскресенье хабаровский СКА уступил "Зениту" (0:2), "Рубин" - "Краснодару" (1:2), а "Ахмат" победил "Амкар" - 1:0.